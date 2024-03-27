الرئيس الصيني: هولندا بوابة حقيقية للتعاون مع الاتحاد الأوروبي

(MENAFN
- Al-Borsa News) أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، أن هولندا أصبحت“بوابة” حقيقية للتعاون بين بلاده والاتحاد الأوروبي، معربا عن استعداد بكين للحفاظ على التبادلات على مختلف المستويات مع هولندا، والالتزام بالاتصالات والحوار، والسعي لتحقيق منافع متبادلة ونتائج مربحة للجانبين.
وقال بينج – خلال استقباله رئيس الوزراء الهولندي مارك روته ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية – إن بلاده مستعدة لتوسيع استيراد المنتجات عالية الجودة من هولندا وترحب بالشركات الهولندية للاستثمار في الصين، معربا عن أمله في أن يوفر الجانب الهولندي بيئة أعمال عادلة وشفافة للشركات الصينية.
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وأكد شي أن الصين ستواصل اتباع نهج مربح للجميع وستنفتح على العالم الخارجي بشكل أكبر وعلى مستوى أعلى وستتشارك مكاسب التنمية مع جميع الأطراف.
المصدر:
MENAFN27032024000202011048ID1108029088
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