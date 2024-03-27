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الرئيس الصيني: هولندا بوابة حقيقية للتعاون مع الاتحاد الأوروبي

3/27/2024 2:26:14 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ، أن هولندا أصبحت“بوابة” حقيقية للتعاون بين بلاده والاتحاد الأوروبي، معربا عن استعداد بكين للحفاظ على التبادلات على مختلف المستويات مع هولندا، والالتزام بالاتصالات والحوار، والسعي لتحقيق منافع متبادلة ونتائج مربحة للجانبين.

وقال بينج – خلال استقباله رئيس الوزراء الهولندي مارك روته ، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية – إن بلاده مستعدة لتوسيع استيراد المنتجات عالية الجودة من هولندا وترحب بالشركات الهولندية للاستثمار في الصين، معربا عن أمله في أن يوفر الجانب الهولندي بيئة أعمال عادلة وشفافة للشركات الصينية.

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وأكد شي أن الصين ستواصل اتباع نهج مربح للجميع وستنفتح على العالم الخارجي بشكل أكبر وعلى مستوى أعلى وستتشارك مكاسب التنمية مع جميع الأطراف.

المصدر:

MENAFN27032024000202011048ID1108029088

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