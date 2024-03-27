مجلس الوزراء يوافق على تعديل اللائحة التنفيذية لـقانون الاستثمار

(MENAFN
- Al-Borsa News) وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لـ”قانون الاستثمار“، بإضافة مادة جديدة برقم 76 مكرراً 1.
وتنص المادة على أنه يجوز في مشروعات المناطق الحرة الخاصة الخدمية المُقامة تنفيذاً لعقود المشاركة أو الاستثمار، التي تبرمها إحدى جهات الدولة مع المستثمر بعد موافقة مجلس الوزراء، بغرض إنشاء مشروعات تنموية كبرى، أن تشتمل المنطقة الحرة الخاصة الخدمية على مشروع فرعي أو أكثر يُباشر نشاطاً صناعياً في مجال الصناعات الخفيفة دون غيرها، بشرط ألا تقل مساحة المنطقة الحرة الخاصة الخدمية للمشروع الرئيسي عن مليون متر مربع، وطبقاً للأوضاع والاشتراطات الواردة بالعقود، والضوابط والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
موضوعات متعلقة
أسيوط: تنفيذ 12.4 ألف مشروع بتمويل 1.9 مليار جنيه ضمن برنامج“مشروعك” الحكومة توافق على تأسيس شركة“العلمين لإدارة الموانئ واليخوت” “التضامن”: تدخلات اقتصادية واجتماعية تستهدف 150 ألف سيدة بتمويل 39 مليون دولار
MENAFN27032024000202011048ID1108029086
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.