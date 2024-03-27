مجلس الوزراء يوافق على تعديل اللائحة التنفيذية لـقانون الاستثمار

MENAFN - Al-Borsa News) وافق مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لـ”قانون الاستثمار“، بإضافة مادة جديدة برقم 76 مكرراً 1.

وتنص المادة على أنه يجوز في مشروعات المناطق الحرة الخاصة الخدمية المُقامة تنفيذاً لعقود المشاركة أو الاستثمار، التي تبرمها إحدى جهات الدولة مع المستثمر بعد موافقة مجلس الوزراء، بغرض إنشاء مشروعات تنموية كبرى، أن تشتمل المنطقة الحرة الخاصة الخدمية على مشروع فرعي أو أكثر يُباشر نشاطاً صناعياً في مجال الصناعات الخفيفة دون غيرها، بشرط ألا تقل مساحة المنطقة الحرة الخاصة الخدمية للمشروع الرئيسي عن مليون متر مربع، وطبقاً للأوضاع والاشتراطات الواردة بالعقود، والضوابط والإجراءات التي يضعها مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

موضوعاتأسيوط: تنفيذ 12.4 ألف مشروع بتمويل 1.9 مليار جنيه ضمن برنامج“مشروعك” الحكومة توافق على تأسيس شركة“العلمين لإدارة الموانئ واليخوت” “التضامن”: تدخلات اقتصادية واجتماعية تستهدف 150 ألف سيدة بتمويل 39 مليون دولار