أسيوط: تنفيذ 12.4 ألف مشروع بتمويل 1.9 مليار جنيه ضمن برنامج مشروعك

MENAFN - Al-Borsa News) قال محافظ أسيوط عصام سعد، إن القيمة الإجمالية لقروض المشروعات الإنتاجية والاستثمارية والممنوحة من قبل برنامج“مشروعك” بنطاق المحافظة بلغت حتى الآن ما يقرب من مليار و934 مليونا و23 ألف جنيه للمقترضين من الشباب وأصحاب المشروعات بجميع مراكز وقرى المحافظة.

جاء ذلك بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه مدير إدارة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية“مشروعك” علي عبدالله بشأن نشاط الإدارة خلال الفترة الماضية.

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وأكد محافظ أسيوط أن برنامج“مشروعك” عزز وبشكل ملموس جهود المحافظة في مجال دعم وتشجيع الشباب على الإقدام على إقامة المشروعات فضلًا عن التأكيد على دعم جهود الدولة المصرية في الإتجاه نحو الإنتاج لافتًا إلى أن المشروعات التي تم تنفيذها في إطار برنامج مشروعك بنطاق المحافظة بلغت 12 ألفا و487 مشروعا إنتاجيا وخدميا واستثماريا وفر الآلاف من فرص العمل لأبناء أسيوط مشيرًا إلى المتابعة المستمرة من وزير التنمية المحلية للمبادرة هشام آمنة وتقديمه كافة أوجه الدعم للتوسع في إقامة العديد من المشروعات من خلال برنامج مشروعك لما يمثله من دور محوري في تنمية ودفع عجلة الإنتاج بشتى المجالات.

ووجه المحافظ بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة وذلك من خلال توفير جميع التسهيلات اللازمة للمتقدمين الراغبين في الحصول على قروض لمشروعاتهم وتوفير جميع التسهيلات اللازمة لهم وتكثيف حملات التوعية لتعريف الشباب بكيفية التقديم على المبادرة من خلال المقرات الخاصة بمبادرة” مشروعك” وتوفير التدريب الفني والإداري لهم للاستفادة من جميع مميزات البرنامج وذلك ضمن جهود الدولة في توفير حياة كريمة للمواطنين.

من جانبه أكد مدير إدارة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية“مشروعك” علي عبدالله أن المراكز المتميزة في تنفيذ البرنامج بنطاق أسيوط تضمنت مركز منفلوط بواقع 1917 مشروعا يليه مركز القوصية بمعدل 1665 مشروعا ومركز أبوتيج بمعدل 1536 مشروعا وديروط بواقع 1225 مشروعا وأبنوب 1140 مشروعا وصدفا 1032 مشروعا لافتا إلى توجيهات المحافظة بتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدورها الهام في الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

جدير بالذكر أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية” مشروعك” يهدف إلى إقامة العديد من المشروعات بكافة المجالات سواء الإنتاجية أو الصناعية أو الزراعية أو التجارية وغيرها ويتميز بمساعدة المتقدمين على تقنين أوضاعهم ومتابعة المشروع مع البنك أثناء فترة التمويل ومحاولة حل أي معوقات تواجه المشروع المتقدم.

وفيما يتعلق بالحملات التموينية، وجه المحافظ بتكثيف الحملات التموينية المستمرة على المخابز للاطمئنان على سير العمل بها والتأكد من جودة رغيف الخبز المقدم للمواطنين ومراعاته للمواصفات والمعايير التموينية من حيث الجودة والوزن المقرر والوقوف على أى مخالفات أو شكاوى من المواطنين وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة في هذا الجانب مؤكدًا على استمرار المحافظة في مواجهتها الحازمة لكافة صور الغش التجاري وذلك من خلال خطة محكمة يجري تنفيذها عن طريق كافة الأجهزة المعنية.

وأوضح المحافظ، أنه كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع أجهزة الرقابة التموينية لتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز للتأكد من جودة رغيف الخبز ومدي الالتزام بالأوزان المحددة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لحماية المواطنين وتقديم الخبز بشكل صحي ومطابق للمواصفات القانونية بجانب التأكد من نظافة أدوات العجن ومطابقة رغيف الخبز للمواصفات القياسية المتبعة لضمان وصول خبز جيد للمستهلكين مشيرًا إلى الاهتمام الذى توليه الدولة للمواطن وحرصها على حصوله على الدعم الذى يستحقه فضلاً عن وصول رغيف الخبز بجودة عالية.

وفي هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري تحت إشراف رئيس المركز محمد حسن عبدالكريم بحملة تموينية على المخابز بمشاركة نائب رئيس المركز حافظ جلال ومدير إدارة التموين بالبدارى أيمن أحمد علي حيث تم المرور على عدد من المخابز للتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين ومراعاته للمواصفات والوقوف على أي مخالفات من قبل أصحاب المخابز وتم خلال الجولة مراجعة وزن رغيف الخبز بعدد من المخابز للتأكد من مطابقته للوزن المقرر فضلا عن التأكد من نظافة المعدات المستخدمة في تجهيز الخبز والأدوات المستخدمة في وزن الرغيف وتم تحرير 17 مخالفة تنوعت ما بين نقص وزن وخبز غير مطابق للمواصفات وتصرف في الكمية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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