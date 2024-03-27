أسيوط: تنفيذ 12.4 ألف مشروع بتمويل 1.9 مليار جنيه ضمن برنامج مشروعك

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال محافظ أسيوط عصام سعد، إن القيمة الإجمالية لقروض المشروعات الإنتاجية والاستثمارية والممنوحة من قبل برنامج“مشروعك” بنطاق المحافظة بلغت حتى الآن ما يقرب من مليار و934 مليونا و23 ألف جنيه للمقترضين من الشباب وأصحاب المشروعات بجميع مراكز وقرى المحافظة.
جاء ذلك بعد اطلاعه على التقرير الذي عرضه مدير إدارة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية“مشروعك” علي عبدالله بشأن نشاط الإدارة خلال الفترة الماضية.
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وأكد محافظ أسيوط أن برنامج“مشروعك” عزز وبشكل ملموس جهود المحافظة في مجال دعم وتشجيع الشباب على الإقدام على إقامة المشروعات فضلًا عن التأكيد على دعم جهود الدولة المصرية في الإتجاه نحو الإنتاج لافتًا إلى أن المشروعات التي تم تنفيذها في إطار برنامج مشروعك بنطاق المحافظة بلغت 12 ألفا و487 مشروعا إنتاجيا وخدميا واستثماريا وفر الآلاف من فرص العمل لأبناء أسيوط مشيرًا إلى المتابعة المستمرة من وزير التنمية المحلية للمبادرة هشام آمنة وتقديمه كافة أوجه الدعم للتوسع في إقامة العديد من المشروعات من خلال برنامج مشروعك لما يمثله من دور محوري في تنمية ودفع عجلة الإنتاج بشتى المجالات.
ووجه المحافظ بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة وذلك من خلال توفير جميع التسهيلات اللازمة للمتقدمين الراغبين في الحصول على قروض لمشروعاتهم وتوفير جميع التسهيلات اللازمة لهم وتكثيف حملات التوعية لتعريف الشباب بكيفية التقديم على المبادرة من خلال المقرات الخاصة بمبادرة” مشروعك” وتوفير التدريب الفني والإداري لهم للاستفادة من جميع مميزات البرنامج وذلك ضمن جهود الدولة في توفير حياة كريمة للمواطنين.
من جانبه أكد مدير إدارة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية“مشروعك” علي عبدالله أن المراكز المتميزة في تنفيذ البرنامج بنطاق أسيوط تضمنت مركز منفلوط بواقع 1917 مشروعا يليه مركز القوصية بمعدل 1665 مشروعا ومركز أبوتيج بمعدل 1536 مشروعا وديروط بواقع 1225 مشروعا وأبنوب 1140 مشروعا وصدفا 1032 مشروعا لافتا إلى توجيهات المحافظة بتحفيز وتشجيع وتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لدورها الهام في الحد من البطالة وخلق فرص عمل ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
جدير بالذكر أن المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية” مشروعك” يهدف إلى إقامة العديد من المشروعات بكافة المجالات سواء الإنتاجية أو الصناعية أو الزراعية أو التجارية وغيرها ويتميز بمساعدة المتقدمين على تقنين أوضاعهم ومتابعة المشروع مع البنك أثناء فترة التمويل ومحاولة حل أي معوقات تواجه المشروع المتقدم.
وفيما يتعلق بالحملات التموينية، وجه المحافظ بتكثيف الحملات التموينية المستمرة على المخابز للاطمئنان على سير العمل بها والتأكد من جودة رغيف الخبز المقدم للمواطنين ومراعاته للمواصفات والمعايير التموينية من حيث الجودة والوزن المقرر والوقوف على أى مخالفات أو شكاوى من المواطنين وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة في هذا الجانب مؤكدًا على استمرار المحافظة في مواجهتها الحازمة لكافة صور الغش التجاري وذلك من خلال خطة محكمة يجري تنفيذها عن طريق كافة الأجهزة المعنية.
وأوضح المحافظ، أنه كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع أجهزة الرقابة التموينية لتكثيف الحملات التفتيشية على المخابز للتأكد من جودة رغيف الخبز ومدي الالتزام بالأوزان المحددة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لحماية المواطنين وتقديم الخبز بشكل صحي ومطابق للمواصفات القانونية بجانب التأكد من نظافة أدوات العجن ومطابقة رغيف الخبز للمواصفات القياسية المتبعة لضمان وصول خبز جيد للمستهلكين مشيرًا إلى الاهتمام الذى توليه الدولة للمواطن وحرصها على حصوله على الدعم الذى يستحقه فضلاً عن وصول رغيف الخبز بجودة عالية.
وفي هذا الإطار قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري تحت إشراف رئيس المركز محمد حسن عبدالكريم بحملة تموينية على المخابز بمشاركة نائب رئيس المركز حافظ جلال ومدير إدارة التموين بالبدارى أيمن أحمد علي حيث تم المرور على عدد من المخابز للتأكد من جودة الخبز المقدم للمواطنين ومراعاته للمواصفات والوقوف على أي مخالفات من قبل أصحاب المخابز وتم خلال الجولة مراجعة وزن رغيف الخبز بعدد من المخابز للتأكد من مطابقته للوزن المقرر فضلا عن التأكد من نظافة المعدات المستخدمة في تجهيز الخبز والأدوات المستخدمة في وزن الرغيف وتم تحرير 17 مخالفة تنوعت ما بين نقص وزن وخبز غير مطابق للمواصفات وتصرف في الكمية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
المصدر:
MENAFN27032024000202011048ID1108029085
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