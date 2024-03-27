4.5 تريليون دولار القيمة السوقية لأسواق الأسهم العربية بنهاية 2023

أظهر التقرير السنوى الصادر عن“اتحاد الأوراق المالية” للعام الماضى، تحسنًا ملحوظًا فى أسعار الأسهم المتداولة فى الأسواق الإقليمية بالتحديد فى آخر شهرين من العام الماضى، حينما بدأت تتزايد التوقعات بأن البنوك المركزية ستبدأ فى تخفيض أسعار الفائدة خلال 2024، نتيجة لانحسار موجة التضخم حول العالم.

وأضاف التقرير، أن المؤشرات الرئيسية لأغلب الأسواق العالمية والإقليمية حققت مكاسب تخطت نحو 10% خلال 2023، مدعومة بالإحساس العام أن الاقتصاديات العالمية صارت أكثر قدرة على التصدى للعقبات المحيطة، وارتفاع الثقة فى رؤية صناع القرار، ومقدرتهم على وضع سياسات تقلل من حدة الهبوط الاقتصادى.

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وقال الاتحاد، إن الأداء المرتفع لأسواق المال العربية بالأخص فى دول الخليج، و2023 استطاعت الأسواق من خلال الطروحات المحققة أن تجذب المزيد من رؤوس الأموال، وتنشيط حركة التداول فى الأسواق، لتحقق أداء قويًا.

وأوضح أن الأسواق العربية بدأت بداية متعثرة العام الماضى، متأثرة بالتحديات العسيرة التى شهدتها خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، مشيرًا إلى أنه فى شهر فبراير انخفض مؤشر ستاندرد أند بورز العربى المركب بنسبة 4.1%، وهو مؤشر مصمم لقياس أداء 11 سوقا من الأسواق العربية، ومن ضمنها مصر، بالإضافة إلى مجموعة من الدول الأخرى منها المملكة السعودية، والإمارات المتحدة، والقطر، والكويت، بجانب دول أخرى مثل الأردن وتونس.

وقال إن التراجع الذى حدث فى بداية العام، لم يكن مقتصرًا على الأسواق العربية، وإنما عانت منه الأسواق العالمية فى خضم المخاوف بأن الفيدرالى الأمريكى سيستمر فى سياسته المتشددة لرفع أسعار الفائدة، كما شهد شهر مارس مجموعة من الأحداث الخطرة.

وتابع أنه على إثر تلك الأحداث سجلت الأسهم والسندات مالية خسائر فادحة فى كل من الولايات المتحدة، وأوروبا، وآسيا، وصلت قيمتها إلى مئات المليارات من الدولارات، إذ تأثرت الأسواق العالمية، وبالتحديد أسواق الأسهم بشكل كبير خلال الأسبوع الثالث من الشهر الجارى، وبالرغم من ذلك فإن الأسواق الإقليمية سجلت ارتفاعا طفيفا بنسبة 0.9% فى أسعار الأسهم.

وأضاف أنه مع كل التغيرات والتباين فى أداء أسواق المال العالمية والإقليمية على مدار العام، استطاعت أسواق المال العربية أن تنهى العام بشكل إيجابى، حيث شهدت تحسنا ملحوظا فى الأداء خلال شهرى نوفمبر وديسمبر، مسجلة ارتفاعات بنسب 5%، و7% على الترتيب، بعد التوقعات بأن أسعار الفائدة بلغت ذروتها، وسط تباطؤ معدلات التضخم الأمريكى.

وأشار التقرير إلى أن القيمة السوقية لأسواق الأسهم العربية وصلت إلى 4.5 تريليون دولار فى نهاية ديسمبر 2023، مسجلة زيادة قدرها 12.2% مقارنة بقيمتها فى نهاية ديسمير 2022، مدفوعة بشكل رئيسى بالزيادة فى القيمة السوقية لسوق“تداول” فى السعودية، والذى ارتفعت بنسبة 14%، لتصل إلى 3.002 تريليون دولار فى 2023، بعد أن كانت 2.6 تريليون دولار فى نهاية العام السابق،.

وتشكل 66% من إجمالى القيمة السوقية فى المنطقة، وكان لسلسة الإدراجات فى سوق“تداول” الفضل فى الارتفاع الملحوظ فى القيمة السوقية له، بواقع 8 اكتتابات فى السوق الرئيسية، و35 فى السوق الموازية.

وارتفعت قيمة الأسهم المتداولة فى البورصة المصرية بشكل كبير، حيث سجلت ارتفاعا بنسبة 95.8% لتصل إلى 110.7 مليار دولار، وهو ما يمثل نحو 17% من إجمالى قيمة التداول فى المنطقة، متأثرة بالقفزات التى شهدتها قيمة التداول فى السوق المصرى خلال شهر أكتوبر الماضى، وبعد بدء التداول على أذونات الخزانة من خلال تداول أدوات الدخل الثابت الحكومى.

وكشف مؤشر“مورجان ستانلى للأسواق الناشئة MSCI”، لأبرز الأسواق العربية فى 2023، تحسنًا فى البورصة المصرية بنسبة ارتفاع بلغت 41.8% خلال العام الماضى، مقارنة بتراجع بنسبة 22.5% فى العام السابق له، ويقوم المؤشر بقياس أداء القطاعات ذات القيمة الكبيرة والمتوسطة فى كل سوق، ليغطى نحو 85% من سوق الأسهم فى كل بلد.

وحققت دولة المغرب، هى الأخرى تحسنًا ملحوظًا خلال 2023، ليرتفع المؤشر بها بنسبة 22.8% فى العام الماضى، مقارنة بأداء سلبى بنسبة 31.6% خلال العام الأسبق وعلى صعيد آخر أغلق المؤشر فى لبنان على ارتفاع بنسبة 47.4% فى العام الماضى، بعدما حقق ارتفاعًا بنسبة 85.5% فى عام 2022.

وأوضح التقرير، أن قطاع الطاقة كان له النصيب الأكبر من حيث القيمة السوقية، من بين القطاعات الاقتصادية الأخرى فى المنطقة، حيث استحوذ على 50.9% من إجمالى القيمة السوقية، ليأتى بعدها القطاع المالى بنسبة 16.8%، بينما جاء القطاع الاستهلاكى فى المرتبة الثالثة بنسبة 8.7%، وتبعتها قطاع المواد الأساسية بحصة 6.1% من إجمالى القيم السوقية.

واحتلت البورصة المصرية المركز الأول، فى الأداء حسب قيمة التداول إلى القيمة السوقية فى عام 2023، حيث وصلت النسبة إلى 197.8% خلال العام، واستحوذت بورصة بورصة الكويت على المركز الثانى بنسبة 25.8%، وجاءت بورصة قطر فى المركز الثالث بنسبة 20.1%.

واستحوذت بورصة“تداول” السعودية على المركز الأول من حيث نسبة القيمة السوقية إلى الناتج المحلى الإجمالى فى 2023، حيث سجلت نسبة 281%، وجاء بعدها سوق أبوظبى للأوراق المالية عند 158%، بينما نالت بورصة بيروت المرتبة الثالثة عند 94%.

وشهدت البورصة المصرية الإقبال الأعلى من حيث المستثمرين الجدد، إذ انضم إليها نحو 385.6 ألف مستثمر جديد خلال 2023، بينما احتلت بورصة“تداول” المركز الوصيف بدخول 333.4 ألف مستثمر، وجاءت بورصة مسقط فى المركز الثالت مساهمة بنحو 91.9 ألف مستثمر جديد.

وعلى صعيد أدوات الدين، لفت التقرير إلى أن التوقعات فى 2024 توحى بأن البنوك المركزية حول العالم ستحاول خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ عامين، وعليه فإن إصدارات سندات الدين قد تشهد زخمًا مرتقبًا فى دول التعاون الخليجى على الأخص، استجابة للانخفاض المنطقى فى تكلفة الاقتراض، بجانب وجود مشاريع مهمة فى تلك الدول.

وقال التقرير، إن الإصدارات العربية لأدوات الدين التى حققت أداء معتدل خلال 2023، مما يعكس استمرار معدلات التضخم المرتفعة، وارتفاع أسعار الفائدة، ومن ثم تكاليف الاقتراض حول العالم، وبالتحديد خلال النصف الأول من العام، والذى قام فيه الفيدرالى الأمريكى برفع أسعار الفائدة 4 مرات متتالية.

واستطرد التقرير أن إجمالى إصدارات أسواق الدين العربية المدرجة وصلت إلى 72 مليار دولار فى 2023، مقارنة بقيمة 75.1 مليار دولار فى 2022، منخفضا بنسبة 4.1%، حيث استحوذت السندات الحكومية وأذونات الخزانة على النصيب الأكبر من أدوات الدين فى المنطقة بنسبة 79% من إجمالى الإصدارات الجديدة، وبقيمة 56.9 مليار دولار فى 2023، مقابل 57.6 مليار دولار فى العام السابق له.

وتابع أن الصكوك المدرجة حصلت على نسبة 16% من إجمالى الإصدارات الجديدة، لتسجل ما قيمته 11.6 مليار دولار فى 2023، مقارنة بقيمة 12.9 مليار دولار فى العام السابق له، بينما استحوذت سندات الشركات على 5% فقط من إجمالى الإصدارات، وبقيمة 3.6 مليار دولار خلال العام الماضى، مقابل إصدارات بقيمة 4.6 مليار دولار فى 2022.

وأشار التقرير إلى أن بورصة مصر تصدرت إصدارات السندات وأذون الخزانة المدرجة فى المنطقة بحصة نسبتها 41%، وبقيمة 24.8 مليار دولار فى 2023، موضحا أن البورصة المصدرية بدأت التداول على أذون الخزانة فى سبتمبر الماضى، من خلال نظام تداول الدخل الثابت الحكومى“GFIT”، بينما استحوذت دول التعاون الخليجى على 55% من إجمالى إصدارات أسواق الدين المدرجة فى 2023.