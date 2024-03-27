صندوق النقد يجري لقاءات مع صربيا وسط تقدم مؤشرات الاقتصاد

(MENAFN
- Al-Borsa News) عقدت بعثة صندوق النقد الدولي لقاءات مع السلطات الصربية لمناقشة الأداء الاقتصادي المؤدية إلى النفاذ إلى لتمويل الصندوق وسط مؤشرات اقتصادية إيجابية.
وذكر بيان صادر عن صندوق النقد الدولي انه جرى التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن اختتام المراجعة الثالثة، بينما لا يزال البرنامج الاقتصادي يسير على خطى ايجابية، وسط تحقيق جميع الأهداف الكمية والإرشادية.
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وأكد أن برنامج الإصلاح الهيكلي آخذ في التقدم، وأن الاتفاق على مستوى الموظفين يخضع لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، ومن المقرر أن ينظر في هذه المراجعة في النصف الثاني من يونيو المقبل ويصبح نحو 400 مليون يورو متاحا لصربيا بعد اجتماع المجلس.
وتوقع الصندوق ارتفاع النمو إلى 3.5 في المائة العام الجاري، وإلى 4.5 في المائة العام المقبل، مع انتعاش الطلب المحلي فضلاً عن انتعاش الاستثمار والاستهلاك.
وأكد أنه بفضل استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر القوية، تجاوزت احتياطيات النقد الأجنبي الآن 25 مليار يورو، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق، كما أن التضخم آخذ في الانخفاض ومن المتوقع أن يقع ضمن النطاق المستهدف لبنك صربيا الوطني بحلول صيف العام الجاري.
المصدر:
MENAFN27032024000202011048ID1108029082
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