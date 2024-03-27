صندوق النقد يجري لقاءات مع صربيا وسط تقدم مؤشرات الاقتصاد

MENAFN - Al-Borsa News) عقدت بعثة صندوق النقد الدولي لقاءات مع السلطات الصربية لمناقشة الأداء الاقتصادي المؤدية إلى النفاذ إلى لتمويل الصندوق وسط مؤشرات اقتصادية إيجابية.

وذكر بيان صادر عن صندوق النقد الدولي انه جرى التوصل إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن اختتام المراجعة الثالثة، بينما لا يزال البرنامج الاقتصادي يسير على خطى ايجابية، وسط تحقيق جميع الأهداف الكمية والإرشادية.

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وأكد أن برنامج الإصلاح الهيكلي آخذ في التقدم، وأن الاتفاق على مستوى الموظفين يخضع لموافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، ومن المقرر أن ينظر في هذه المراجعة في النصف الثاني من يونيو المقبل ويصبح نحو 400 مليون يورو متاحا لصربيا بعد اجتماع المجلس.

وتوقع الصندوق ارتفاع النمو إلى 3.5 في المائة العام الجاري، وإلى 4.5 في المائة العام المقبل، مع انتعاش الطلب المحلي فضلاً عن انتعاش الاستثمار والاستهلاك.

وأكد أنه بفضل استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر القوية، تجاوزت احتياطيات النقد الأجنبي الآن 25 مليار يورو، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق، كما أن التضخم آخذ في الانخفاض ومن المتوقع أن يقع ضمن النطاق المستهدف لبنك صربيا الوطني بحلول صيف العام الجاري.

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