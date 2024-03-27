التضخم الأخضر يتسبب فى تراجع إندونيسيا وفيتنام عن مصادر الطاقة المتجددة

MENAFN - Al-Borsa News) خفضت إندونيسيا مؤخراً أهدافها فى مجال الطاقة المتجددة، وهذا يسلط الضوء على التحديات التى تواجهها عملية إزالة الكربون فى جنوب شرق آسيا، مع تزايد المخاوف بشأن التضخم والتمويل فى مختلف أنحاء المنطقة، بدءًا من ماليزيا وحتى فيتنام.

وكشف مجلس الطاقة الوطنى الإندونيسى فى يناير عن خطة لتقليص الهدف الخاص بحصة مصادر الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة الأولية فى البلاد إلى ما بين 17% و19% خلال 2025، وبين 19% و21% بحلول 2030، مقارنة بالهدف الأصلى البالغ 23% الذى كان من المفترض أن يبدأ العام المقبل.

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وبالرغم من تحديد هدف أكثر طموحًا يتمثل فى 70% من مصادر الطاقة المتجددة حتى 2060، جادل المسئولون التنفيذيون فى المجلس بأن الهدف الأصلى كان ببساطة بعيد المنال، خاصة أن الطاقة المتجددة تمثل حاليًا 13% فقط من مصادر الطاقة فى إندونيسيا.

قال معهد إصلاح الخدمات الأساسية، وهو مركز أبحاث إندونيسى، فى بيان صحفى، إن خفض هد الطاقة يشير إلى“التزام الحكومة الضعيف” بتحول الطاقة و”الاهتمام المتزايد بالحفاظ على الوقود الأحفورى”.

وذكرت مجلة“نيكاى آسيان ريفيو” اليابانية، أن هناك قلق متزايد بشأن ارتفاع تكلفة التحول نحو مصادر أكثر صداقة للبيئة وراء هذا التراجع.

وقال نائب الرئيس القادم جبران راكابومينج، نجل الرئيس جوكو ويدودو، خلال مناظرة انتخابية فى يناير، إن“التحول نحو الطاقة الخضراء يجب أن يجرى بعناية فائقة.. لا ينبغى لنا أن نثقل كاهل الجمهور والفقراء بتكاليف البحث والتطوير والتحول باهظة الثمن”.

هذا التعليق أثار مخاوف بشأن“التضخم الأخضر”، الذى ينشأ عند التخلص من الوقود الأحفورى لصالح تكنولوجيات منخفضة الكربون أكثر تكلفة.

فى الوقت نفسه، قال نائب رئيس الوزراء الماليزى فضيلة يوسف، إن جهود تحول الطاقة فى ماليزيا قد تتعثر أيضًا بسبب التضخم الأخضر لأنها تعتمد على الأجزاء والمكونات المستوردة، والتى أصبحت أكثر تكلفة بسبب تراجع الرينجت.

شرعت ماليزيا فى إتباع نهج طموح نسبيًا لإزالة الكربون، حيث أطلقت 10 مشاريع رئيسية على طول خارطة الطريق الوطنية لتحول الطاقة والتى من المتوقع أن تولد استثمارات تقدر بأكثر من 25 مليار رينجت“5.5 مليار دولار” بحلول 2030.

ومع ذلك، يحذر فضيلة من أن تمويل التقنيات الخضراء قد يصبح أكثر صعوبة لأن المستثمرين“قد يكونون حذرين من المخاطر المرتبطة بالتقنيات الناشئة والتأثير المحتمل للتضخم الأخضر”.

قال وزير البيئة والتغير المناخى نيك نظمى، إن ماليزيا ستحتاج إلى استثمارات كبيرة فى الطاقة النظيفة وكفاءة الطاقة والبنية التحتية المستدامة للوصول إلى هدفها المتمثل فى خفض الانبعاثات الصفرية بحلول 2050.

ومع ذلك،“تدرك الوزارة أن ضعف العملة سيجعل استيراد التقنيات والمعدات والخبرات اللازمة لمشاريع إزالة الكربون واسعة النطاق أكثر تكلفة”، حسب ما أوضحه نظمى.

كذلك، أفاد براكاش شارما، نائب رئيس أبحاث السلع المتعددة بشركة استشارات الطاقة“وود ماكنزى”، إن“مخاوف التضخم الأخضر فى جنوب شرق آسيا حقيقية”، مشيراً إلى أن البيئة الكلية تغيرت بشكل كبير خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

وصرح لـ”نيكاى آسيان ريفيو”، بأن“ارتفاع تكلفة رأس المال، وضغوط سلسلة التوريد، وتضخم التكاليف أثرت على تكلفة تقنيات الطاقة المتجددة بشكل كبير”، مضيفًا أن الوضع يجعل التأخير فى استيعاب الطاقة المتجددة“أمر لا مفر منه”.

وأوضحت شركة“أكسفورد إيكونوميكس” فى تقرير صدر خلال فبراير، أن الاقتصادات الكبرى فى جنوب شرق آسيا ستعانى من ارتفاع تكاليف الطاقة فى المرحلة الأولية لإزالة الكربون، حيث تُفرض ضرائب الكربون على الوقود الأحفورى، بجانب ارتفاع أسعار المعادن مع زيادة الطلب على إنتاج السيارات الكهربائية والاستثمارات الخضراء الأخرى.

وفى سنغافورة، قالت“أكسفورد إيكونوميكس”، إن التكلفة الأولية لإزالة الكربون ستكون محدودة.

ومع ذلك، قالت الأمانة الوطنية لتغير المناخ إن سنغافورة تواجه قيودًا فى البحث عن مصادر الطاقة الخضراء، نظرًا لأن البصمة الصغيرة للدولة الجزيرة تمنعها من استغلال المصادر على نطاق أوسع.

كما ألزمت الحكومة الشهر الماضى جميع الرحلات الجوية المغادرة من البلاد باستخدام وقود الطيران المستدام بدءًا من 2026، رغم مخاوف من كونه أكثر تكلفة من وقود الطائرات التقليدى، مما قد يُكبد المسافرين تكاليف طيران أعلى.

وفى فيتنام، ارتفعت واردات الفحم السنوية بنسبة 217% فى يناير، رغم أن البلاد رائدة فى جنوب شرق آسيا من حيث قدرة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والتى تزيد علي 19 جيجاوات، أى أكثر من ضعف قدرة بقية المنطقة.

وتعد منطقة جنوب شرق آسيا واحدة من أكثر المناطق عرضة لتغير المناخ، فهى تواجه ارتفاع منسوب مياه البحر والفيضانات والأعاصير المدارية وموجات الحرارة والجفاف.

ومع ذلك، على الرغم من تعهدات الحكومة بخفض استهلاك الكربون إلى الصفر والسياسات الرئيسية مثل خطط دعم السيارات الكهربائية التى أطلقتها حكومة تايلاند، كانت الدول بطيئة للغاية فى التحول إلى الطاقة المتجددة.