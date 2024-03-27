العراق يتفق مع إيران على استيراد الغاز لخمس سنوات

MENAFN - Al-Borsa News) وقع العراق اليوم الأربعاء، عقداً مع شركة الغاز الوطنية الإيرانية، تقوم الأخيرة بموجبه بتزويد بغداد بالغاز لمدة 5 سنوات، بمعدلات ضخ تصل إلى 50 مليون متر مكعب يومياً.

هذه الكمية ستكون“متفاوتة حسب حاجة منظومة” الكهرباء في البلاد، وفقاً لما نقلته وكالة الأنباء العراقية عن وزارة الكهرباء، التي أشارت إلى أن“ذلك يهدف لإدامة زخم عمل محطات الإنتاج، ومواكبة ذروة الأحمال والطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية، وريثما يكتمل تأهيل حقول الغاز الوطنية وسد حاجة الكهرباء”.

لطالما اعتبرت إمدادات إيران من الغاز للعراق مسألة إشكالية، إذ تواجه بغداد مشكلة في تسديد المستحقات بسبب العقوبات المفروضة على طهران.

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في نوفمبر الماضي، جددت الولايات المتحدة الأميركية لمدة 4 أشهر فترة السماح من العقوبات المرتبطة بالتعامل مع إيران، ما يتيح لبغداد مواصلة استيراد الطاقة، خصوصاً في ظل ضعف شبكة الإنتاج المحلية. وكانت تلك المرة الـ21 التي تمدد فيها الولايات المتحدة فترة الاستثناء. وفي يونيو الماضي، أعلن العراق أنه حصل على إعفاء أميركي، يمكنه من دفع 2.76 مليار دولار من ديون الغاز والكهرباء إلى إيران.

غالباً ما تلجأ إيران إلى قطع الإمدادات عن بغداد كوسيلة للضغط عليها لسداد المستحقات، وهو ما يسفر عن أزمة كهرباء شديدة، أطلقت في عام 2021 شرارة احتجاجات عنيفة.

يستورد العراق أكثر من 40 مليون متر مكعب من الغاز يومياً من إيران، وفي يناير العام الماضي، أعلن وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل في تصريحات لـ”الشرق” بأن الإمدادات الإيرانية وصلت إلى“صفر”، كاشفاً أنه سيتوجّه إلى طهران لمناقشة ضمان استقرار واردات الغاز للعامين المقبلين؛“فنحن نتكلّم عن استيراد غاز بكميات تولّد 7500 ميغاواط كهرباء، حوالي 5000 ميغاواط منها للعاصمة بغداد، ونحتاج لضمان استدامة تدفق هذا الغاز”. وأضاف آنذاك أن“طاقتنا الإنتاجية الحالية تصل إلى حوالي 15 ألف ميغاواط، في حين أنَّ المطلوب لتلبية احتياجات البلاد من الكهرباء يناهز 24 ألف ميغاواط”.

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