يلين تخطط للضغط على الصين بشأن قدرتها الصناعية الفائضة

MENAFN - Al-Borsa News) كشفت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين أنها تخطط للضغط على الصين خلال زيارتها المقبلة للبلاد بشأن زيادة قدرتها الصناعية التي تشوه الاقتصاد العالمي.

قالت يلين في مقتطفات من تصريحاتها التي من المقرر أن تلقيها يوم الأربعاء خلال زيارة ولاية جورجيا إن“الطاقة الفائضة لدى الصين تشوّه الأسعار العالمية وأنماط الإنتاج وتضر الشركات والعمال الأميركيين، وكذلك الشركات والعمال في جميع أنحاء العالم”. أضافت:“أشرنا إلى الطاقة الفائضة في المناقشات السابقة مع الصين، وأخطط لجعلها قضية رئيسية في المناقشات خلال رحلتي القادمة إلى هناك”.

موضوعاتصندوق النقد: الشيخوخة ونقص الاستثمار والروتين تحديات تواجه ألمانيا العراق يتفق مع إيران على استيراد الغاز لخمس سنوات التضخم الأخضر يتسبب فى تراجع إندونيسيا وفيتنام عن مصادر الطاقة المتجددة

تزور يلين مدينة نوركروس بولاية جورجيا لعرض إعادة فتح منشأة أميركية لتصنيع الخلايا الشمسية كانت أغلقت في عام 2017 تحت ضغط“الواردات الرخيصة التي تغمر السوق”. وتهيمن الصين اليوم على صناعة الطاقة الشمسية عالمياً بعد سنوات من الدعم السياسي لشركاتها المحلية.

اعتبرت يلين أن إرث السياسة الصناعية في الصين“أدى إلى فرط الاستثمار بشكل كبير” في منتجات بما في ذلك الصلب والألومنيوم، وهو ما ساعد الإنتاج وتشغيل العمالة في ذلك البلد“لكنه أجبر الصناعة في بقية العالم على الانكماش”.

تابعت يلين في المقتطفات التي نشرتها وزارة الخزانة:“الآن، نرى بناء قدرات فائضة في الصناعات (الجديدة) مثل الطاقة الشمسية والمركبات الكهربائية وبطاريات الليثيوم أيون”.

من المتوقع أن تتوجه وزيرة الخزانة الأميركية إلى الصين في رحلة ثانية منذ أن عاودت واشنطن وبكين الانخراط في دبلوماسية رفيعة المستوى.

المصدر: