أب رايد للنقل الذكى تستهدف الوصول إلى 300 ألف عميل

MENAFN - Al-Borsa News) قال محمد مكين، رئيس مجلس إدارة شركة“أب رايد” للنقل الذكى، إن الشركة شهدت زيادة ملحوظة فى عدد العملاء منذ بدايتها وخصوصاً بعد انتهاء المرحلة الأولى للتطوير، إذ وصل عدد عملاء الشركة بين 160 ألف و170 ألف عميل، مقابل 140 ألف عميل نهاية 2023 بنمو قدره 21.42%.

أضاف مكين، أن الشركة تستهدف الوصول بعدد مستخدميها إلى 300 ألف عميل.

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وأوضح أن الشركة تتبع استراتيجية ثابتة للتوسع والتسويق بسبب التقلبات المستمرة فى السوق كزيادة الوقود الأخيرة، والشركة حالياً تخطت مرحلة الشركة الناشئة بالفعل.

وقال إن عدد الكباتن المتعاقدين مع الشركة زاد فى الفترة الأخيرة، إذ وصل إلى 45 ألف كابتن حتى الآن، مقابل 35 ألف كابتن نوفمبر الماضى بنمو قدره 28.57%.

وأضاف أن الشركة حالياً تعمل فى نطاق القاهرة الكبرى، وتوسعت فى الإسكندرية الفترة الماضية وتعتزم التوسع أكثر خلال الفترة المقبلة.

وأكد مكين، أن الشركة بدأت رفع أسعار خدماتها بالفعل بعد الزيادة الأخيرة فى سعر البنزين والسولار.

وأوضح مكين أن“أب رايد” بعد الزيادات الأخيرة قامت بتسعير الكيلو متر بـ 5 جنيهات، و6.5 جنيه للسيارات التى يتعدى إصدارها 2022.