أب رايد للنقل الذكى تستهدف الوصول إلى 300 ألف عميل

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال محمد مكين، رئيس مجلس إدارة شركة“أب رايد” للنقل الذكى، إن الشركة شهدت زيادة ملحوظة فى عدد العملاء منذ بدايتها وخصوصاً بعد انتهاء المرحلة الأولى للتطوير، إذ وصل عدد عملاء الشركة بين 160 ألف و170 ألف عميل، مقابل 140 ألف عميل نهاية 2023 بنمو قدره 21.42%.
أضاف مكين، أن الشركة تستهدف الوصول بعدد مستخدميها إلى 300 ألف عميل.
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وأوضح أن الشركة تتبع استراتيجية ثابتة للتوسع والتسويق بسبب التقلبات المستمرة فى السوق كزيادة الوقود الأخيرة، والشركة حالياً تخطت مرحلة الشركة الناشئة بالفعل.
وقال إن عدد الكباتن المتعاقدين مع الشركة زاد فى الفترة الأخيرة، إذ وصل إلى 45 ألف كابتن حتى الآن، مقابل 35 ألف كابتن نوفمبر الماضى بنمو قدره 28.57%.
وأضاف أن الشركة حالياً تعمل فى نطاق القاهرة الكبرى، وتوسعت فى الإسكندرية الفترة الماضية وتعتزم التوسع أكثر خلال الفترة المقبلة.
وأكد مكين، أن الشركة بدأت رفع أسعار خدماتها بالفعل بعد الزيادة الأخيرة فى سعر البنزين والسولار.
وأوضح مكين أن“أب رايد” بعد الزيادات الأخيرة قامت بتسعير الكيلو متر بـ 5 جنيهات، و6.5 جنيه للسيارات التى يتعدى إصدارها 2022.
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