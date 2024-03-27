صندوق النقد: الشيخوخة ونقص الاستثمار والروتين تحديات تواجه ألمانيا

MENAFN - Al-Borsa News) أكد صندوق النقد الدولي ، في تقرير أصدره اليوم الأربعاء، أن الشيخوخة بين السكان ونقص الاستثمار والروتين أكبر تحديات تواجه الاقتصاد الألماني.

وأوضح التقرير، نقلا عن خبراء صندوق النقد، أن ألمانيا تواجه بعض التحديات الاقتصادية“الخطيرة” فيما يتطلب حلها إصلاحات طموحة.

موضوعاتيلين تخطط للضغط على الصين بشأن قدرتها الصناعية الفائضة العراق يتفق مع إيران على استيراد الغاز لخمس سنوات التضخم الأخضر يتسبب فى تراجع إندونيسيا وفيتنام عن مصادر الطاقة المتجددة

وأشار إلى أن الاقتصاد الألماني واجه تحديات، إذ كان الاقتصاد الوحيد ضمن مجموعة السبع الذي تقلص العام الماضي ومن المقرر أن يكون أبطأ اقتصاد في المجموعة نموًا مرة أخرى هذا العام، وفقًا لأحدث التوقعات.

ولفت التقرير إلى أن بعض الأطروحات الاقتصادية ترى أن النموذج الاقتصادي الألماني به خلل بشكل لا يمكن إصلاحه، بعدما كان يشهد نمواً قوياً في العقود السابقة اعتماداً على استيراد الغاز الروسي الرخيص والذي بدوره يدعم صناعات التصدير الألمانية شديدة التنافسية، ولكن مع عدم توفر هذا الغاز الرخيص، لم يعد نموذج التصنيع الألماني يعمل بعد الآن بذات الكفاءة، أو هكذا تقول الأطروحات.

وأشار إلى أن وقف إمداد الغاز الروسي في عام 2022 أسهم في ارتفاع التضخم وضغوط تكلفة المعيشة في ألمانيا، ومع ذلك، فقد ثبت أن ارتفاع أسعار الغاز مؤقت، وبعد الارتفاع في عام 2022، تراجعت أسعار الغاز إلى مستويات 2018.

وأكد التقرير على عودة معدلات التبادل التجاري لألمانيا (مؤشر أسعار الصادرات مقارنة بأسعار الواردات) إلى نفس المستوى الذي كانت عليه قبل صدمة الطاقة، كما وصل الفائض التجاري لألمانيا إلى 4.3 % من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، ومن المرجح أن يزداد أكثر هذا العام.

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