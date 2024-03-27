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محمود عبدالرحمن إنجازات Stc في 2023 مهدت الطريق لقيادة سوق الاتصالات بالكويت

3/27/2024 2:08:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عقدت شركة الاتصالات الكويتية (stc)، اجتماع الجمعية العامة العادية عن عام 2023، وذلك في مقر الشركة الرئيسي بمجمع أولمبيا أمس، وقد بلغت نسبة النصاب 77.545% من إجمالي عدد المساهمين، حيث تم عقد اجتماع الجمعية العامة العادية حضوريا وكذلك افتراضيا باستخدام المنصة الإلكترونية للشركة الكويتية للمقاصة.
وقد تم خلال اجتماع الجمعية العامة العادية، المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والمركز المالي وتقرير مراقب الحسابات وتقرير هيئة الرقابة الشرعية، كما تمت المصادقة على تقرير لجنة التدقيق وتقرير حوكمة الشركات الذي يشمل تقرير المكافآت والرواتب والمزايا لأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 إلى جانب الموافقة على جميع بنود جدول أعمال الجمعية العامة العادية الأخرى، بالإضافة إلى انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لمدة 3 سنوات.
كما وافقت الجمعية العامة العادية على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 35% من إجمالي رأسمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، أي بواقع 35 فلسا للسهم الواحد وذلك للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له يوم الإثنين الموافق 15 أبريل 2024، وسوف يتم توزيع الأرباح النقدية على المساهمين المستحقين لها اعتبارا من يوم الأحد الموافق 21 أبريل 2024.
وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس إدارة الشركة د.محمود عبدالرحمن: «تمكنت شركة الاتصالات الكويتية (stc) من تحقيق العديد من الإنجازات المالية والتشغيلية في عام 2023 والتي مهدت لها الطريق نحو قيادة سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة الكويت». وأضاف: «تحرص stc على الابتكار والتجدد في جميع أعمالها وخدماتها للمحافظة على مركزها التنافسي في السوق من خلال إضافة قيمة لمساهميها وتقديم أفضل العروض والخدمات لعملائها في ظل التوجهات العالمية نحو الرقمنة وتبني أحدث التقنيات».
وتسعى stc إلى تمكين الأفراد والشركات والمجتمع ككل من الازدهار في عالم مترابط، إلى جانب تزويدهم بخدمات الاتصالات التقليدية من خلال تنفيذ استراتيجيتها وخططها ورؤيتها المستقبلية القائمة على تعزيز قدراتها الداخلية وتطوير بنيتها التحتية لتوفير أفضل الحلول التقنية المتكاملة وحلول قواعد البيانات للشركات وتلك المصممة خصيصا لتلبية احتياجات عملائنا. وأشار عبدالرحمن إلى أن النتائج القوية التي حققتها الشركة خلال السنة المالية المنتهية في ديسمبر 2023، أظهرت نجاح تطبيق استراتيجية stc المؤسسية وسعيها الدائم في تسخير الإمكانيات المتاحة وتبني الفرص المحتملة في سوق الاتصالات للمحافظة على مكانة الشركة المرموقة في سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ما أسهم في تحقيق رغبة stc في دعم قدراتها الداخلية وتعزيز حصتها السوقية، وكذلك تطوير وإثراء مستوى تجربة العملاء.
وتعليقا على مركزها المالي كما في 31 ديسمبر 2023، قال: «بلغت إجمالي موجودات الشركة 447.7 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2023، وارتفعت إجمالي حقوق مساهمي الشركة خلال عام 2023 بنسبة 1% لتصل إلى 243.9 مليون دينار، كما تتمتع الشركة بملاءة مالية قوية على مستوى شركات الاتصالات في الشرق الأوسط».
وعلق عبدالرحمن على توصية توزيع الأرباح النقدية بنسبة 35% من إجمالي رأسمال الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، قائلا: «أثبتت stc قدرتها من خلال الحفاظ على تدفقات نقدية جيدة نتيجة التوسع في نموذج الأعمال الناجح والتخطيط المالي الذي يضمن تحقيق عوائد ونتائج مالية جيدة تمكن الشركة من توزيع أرباح سنوية بشكل مستدام والتي تصب في مصلحة مساهمي الشركة الكرام».
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة م.معتز الضراب: «يعود النجاح الكبير الذي حققته stc خلال العام بعد توفيق الله، على صعيد العمليات التشغيلية والمالية، إلى تنفيذ استراتيجيتها المؤسسية القائمة على قيادة سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الكويت والتي تعتمد بشكل محوري على البنية التحتية القوية للشركة وشبكة الجيل الخامس الأكثر تطورا والتي تمكن stc من تقديم أفضل الحلول التقنية المتكاملة وحلول قواعد بيانات الشركات التي تستهدف وتلبي احتياجات جميع عملاء الشركة وتتجاوز تطلعاتهم، ما وضع stc على قمة الشركات الرائدة في دعم عملية التحول الرقمي وتقديم الحلول المتكاملة، والتي تعتبر قيمة مضافة لقطاع الاتصالات التقليدي». وتعليقا على إعلان النتائج المالية للسنة المنتهية في 31 سبتمبر 2023، قال: «تمكنت stc وبكل فخر من تحقيق نتائج مالية قوية في عام 2023، حيث سجلت أعلى مستوى من الإيرادات منذ تأسيسها لتصل إلى 351.4 مليون دينار بمعدل نمو قدره 4.5% في عام 2023، مقارنة مع 336.4 مليون دينار في العام السابق. وقد كان للنمو في قاعدة العملاء التي بلغت 2.3 مليون عميل في نهاية ديسمبر 2023 بنسبة ارتفاع بلغت 0.5% مقارنة مع حجم قاعدة العملاء في العام السابق دورا كبيرا في تحقيق هذا النمو في الإيرادات.

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