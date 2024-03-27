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العبلاني الوطني يحفز موظفيه على مواصلة تطوير قدراتهم ومهاراتهم

3/27/2024 2:08:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بينهما، كرم معهد الدراسات المصرفية 25 من موظفي البنك والمنتسبين في مجموعة من البرامج التدريبية التي يوفرها معهد الدراسات المصرفية، وذلك ضمن برامج شهادات الاعتماد المهني الاحترافية للعام 2023 والتي وصلت إلى 40 شهادة لخريجي البنك، والمعتمدة من معهد لندن المصرفي والمالي، الذي يعد أحد أعرق المؤسسات العالمية المتخصصة في مجال التعليم المهني الخاص بالخدمات المصرفية والمالية.
جاء التكريم خلال حفل تخريج المتدربين الذي أقيم في قاعة المؤتمرات بالدور الـ 38 بالمقر الرئيسي لبنك الكويت الوطني يوم الاثنين الماضي، بحضور رنا النيباري المدير العام لمعهد الدراسات المصرفية.
وشملت الشهادات التي حصل عليها موظفو البنك: شهادة إدارة الائتمان ـ متقدم (ACCM)، وشهادة مدير فرع مصرفي معتمد (CBBM)، وشهادة مدير علاقات عملاء (ذوي الملاءة المالية العالية) مصرفي معتمد (CBRM)، وشهادة مدير ثروات مصرفي معتمد (CBWM).
وبهذه المناسبة، قال مدير عام الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني عماد العبلاني: إن استراتيجية الوطني تشجع الموظفين على استكمال دراستهم واستمرارهم في تنمية وتطوير مهاراتهم وخبراتهم، إذ قام البنك بربط نظام الترقيات والحوافز المالية بالشهادات العلمية والدورات التدريبية التي يحصل عليها الموظف، وذلك حرصا على ضمان التطوير المستمر لموظفي البنك.
وأضاف: من منطلق ريادتنا على صعيد القطاع المصرفي، نحرص بشكل كبير على حصول موظفينا على شهادات الاعتماد المهني الاحترافية، كما نسعى دائما لتحفيزهم على مواصلة التطوير الدائم لقدراتهم ومهاراتهم، حيث أصبحت هذه الشهادات من أهم أدوات وأساليب التعلم والتدريب المستمر والمطبقة عالميا، إضافة إلى دورها في رفع الكفاءة المهنية للموارد البشرية العاملة بالقطاع المصرفي لتواكب التطورات العالمية في هذا المجال.
وأكد العبلاني أن البنك لا يدخر جهدا في توفير البرامج التدريبية والإمكانات التي يحتاجها قادة المستقبل لكي يكونوا قادرين على التكيف وتحفيز الآخرين وتقديم خدمات متطورة ومبتكرة تكرس ريادة البنك على الصعيد المحلي.
كما أعرب العبلاني عن تقدير بنك الكويت الوطني للجهود الكبيرة التي يبذلها معهد الدراسات المصرفية، في تقديم هذه النوعية من الشهادات الاحترافية التي تثري العمل المصرفي، وتساعد في صقل مهارات وقدرات الكوادر الوطنية العاملة في المؤسسات المصرفية الكويتية، ما يضمن مواكبتهم لكل ما هو جديد في الصناعة المصرفية عالميا، وتأهيلهم ليكونوا مساهمين فاعلين في عملية التنمية الاقتصادية للكويت.

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