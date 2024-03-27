العبلاني الوطني يحفز موظفيه على مواصلة تطوير قدراتهم ومهاراتهم

(MENAFN
- Al-Anbaa) في إطار الشراكة الاستراتيجية التي تجمع بينهما، كرم معهد الدراسات المصرفية 25 من موظفي البنك والمنتسبين في مجموعة من البرامج التدريبية التي يوفرها معهد الدراسات المصرفية، وذلك ضمن برامج شهادات الاعتماد المهني الاحترافية للعام 2023 والتي وصلت إلى 40 شهادة لخريجي البنك، والمعتمدة من معهد لندن المصرفي والمالي، الذي يعد أحد أعرق المؤسسات العالمية المتخصصة في مجال التعليم المهني الخاص بالخدمات المصرفية والمالية.
جاء التكريم خلال حفل تخريج المتدربين الذي أقيم في قاعة المؤتمرات بالدور الـ 38 بالمقر الرئيسي لبنك الكويت الوطني يوم الاثنين الماضي، بحضور رنا النيباري المدير العام لمعهد الدراسات المصرفية.
وشملت الشهادات التي حصل عليها موظفو البنك: شهادة إدارة الائتمان ـ متقدم (ACCM)، وشهادة مدير فرع مصرفي معتمد (CBBM)، وشهادة مدير علاقات عملاء (ذوي الملاءة المالية العالية) مصرفي معتمد (CBRM)، وشهادة مدير ثروات مصرفي معتمد (CBWM).
وبهذه المناسبة، قال مدير عام الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني عماد العبلاني: إن استراتيجية الوطني تشجع الموظفين على استكمال دراستهم واستمرارهم في تنمية وتطوير مهاراتهم وخبراتهم، إذ قام البنك بربط نظام الترقيات والحوافز المالية بالشهادات العلمية والدورات التدريبية التي يحصل عليها الموظف، وذلك حرصا على ضمان التطوير المستمر لموظفي البنك.
وأضاف: من منطلق ريادتنا على صعيد القطاع المصرفي، نحرص بشكل كبير على حصول موظفينا على شهادات الاعتماد المهني الاحترافية، كما نسعى دائما لتحفيزهم على مواصلة التطوير الدائم لقدراتهم ومهاراتهم، حيث أصبحت هذه الشهادات من أهم أدوات وأساليب التعلم والتدريب المستمر والمطبقة عالميا، إضافة إلى دورها في رفع الكفاءة المهنية للموارد البشرية العاملة بالقطاع المصرفي لتواكب التطورات العالمية في هذا المجال.
وأكد العبلاني أن البنك لا يدخر جهدا في توفير البرامج التدريبية والإمكانات التي يحتاجها قادة المستقبل لكي يكونوا قادرين على التكيف وتحفيز الآخرين وتقديم خدمات متطورة ومبتكرة تكرس ريادة البنك على الصعيد المحلي.
كما أعرب العبلاني عن تقدير بنك الكويت الوطني للجهود الكبيرة التي يبذلها معهد الدراسات المصرفية، في تقديم هذه النوعية من الشهادات الاحترافية التي تثري العمل المصرفي، وتساعد في صقل مهارات وقدرات الكوادر الوطنية العاملة في المؤسسات المصرفية الكويتية، ما يضمن مواكبتهم لكل ما هو جديد في الصناعة المصرفية عالميا، وتأهيلهم ليكونوا مساهمين فاعلين في عملية التنمية الاقتصادية للكويت.
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