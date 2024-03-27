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بوبيان خدمة العيادي اعتبارا من الثلاثاء المقبل

3/27/2024 2:08:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك بوبيان عن توفير العيادي داخل جميع فروعه المنتشرة في الكويت، أو من خلال بعض أجهزة السحب الآلي والتي تسمح بسحب أوراق نقدية من فئات الدينار الكويتي (1، و5، و10، و20)، وذلك بالتزامن مع عيد الفطر المبارك.
وبهذه المناسبة، قال نائب المدير العام للقنوات المصرفية المباشرة في بنك بوبيان خالد الشمري: مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، نقدم خدمة توفير العيادي لعملائنا في جميع فروع البنك المنتشرة في الكويت وخلال أوقات العمل الرسمية، لنؤكد من خلالها حرصنا على مشاركة عملائنا الفرحة في مختلف الأعياد، وذلك من خلال التواصل المستمر عبر قنواتنا المختلفة لنكون دوما الأقرب إليهم.
وأضاف أن الخدمة متوافرة اعتبارا من الأسبوع القادم الموافق 2 أبريل 2024 من خلال 20 جهاز ATM للسحب الآلي المتواجدة في فروع المجمعات التجارية أومواقع محددة بجانب الجمعيات التعاونية وبعض الفروع الأخري لتلبي متطلبات عملائنا من العيادي خلال عطلة العيد، وذلك استعدادا لمواجهة ارتفاع عمليات السحب من الأجهزة من قبل العملاء خلال فترة العيد وما قبلها وفق أعلى مستويات الأمان وأحدث التقنيات المصرفية.
وأكد الشمري أن خدمة العيادي من بنك بوبيان تتماشى مع استراتيجيته لتقديم أفضل التجارب المصرفية للعملاء، موضحا أن البنك لا يدخر جهدا في دراسة احتياجات عملائه وتلبية تطلعاتهم وفق أعلى المعايير في الجودة والتميز.

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