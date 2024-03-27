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الخليج يوفر العيادي لعملائه

3/27/2024 2:08:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في إطار حرصه على مشاركة العملاء والجمهور فرحة عيد الفطر المبارك، وتلبية لاحتياجات العملاء، يوفر بنك الخليج خدمة العيادي في غالبية فروع البنك وأجهزة الصراف الآلي التفاعلي ITM. وحرص البنك على توفير «العيادي» في غالبية فروع بنك الخليج المنتشرة في مختلف مناطق الكويت ويتجاوز عددها 50 فرعا، إلى جانب أجهزة الصراف الآلي التفاعلي المتواجدة في الفرع الرئيسي وبرج كريستال والعدان والسلام (جنوب السرة) والفحيحيل (مجمع Xcite) وحولي ومطار الكويت الدولي (T1) ومشرف، ومجمع الفنار والخيران وفرع صباح الأحمد.
ويوفر البنك لعملاء الخدمة المصرفية الخاصة والمميزة إمكانية الحصول على العيادي من خلال خدمة الكونسيرج، حيث يمكنه الاتصال على الرقم: 22969955، ويطلب المبلغ والفئات التي يحتاج لها، ويحدد موعد التوصيل.
يذكر أن خدمة العيادي تتيح للعملاء الحصول على الأوراق النقدية الجديدة من فئات «20، 10، 5، 1» دينار، لتلبية الطلب المتزايد على تلك الفئات لتوزيع «العيادي» بمناسبة عيد الفطر المبارك.

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