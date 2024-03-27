الخليج يوفر العيادي لعملائه

(MENAFN
- Al-Anbaa) في إطار حرصه على مشاركة العملاء والجمهور فرحة عيد الفطر المبارك، وتلبية لاحتياجات العملاء، يوفر بنك الخليج خدمة العيادي في غالبية فروع البنك وأجهزة الصراف الآلي التفاعلي ITM. وحرص البنك على توفير «العيادي» في غالبية فروع بنك الخليج المنتشرة في مختلف مناطق الكويت ويتجاوز عددها 50 فرعا، إلى جانب أجهزة الصراف الآلي التفاعلي المتواجدة في الفرع الرئيسي وبرج كريستال والعدان والسلام (جنوب السرة) والفحيحيل (مجمع Xcite) وحولي ومطار الكويت الدولي (T1) ومشرف، ومجمع الفنار والخيران وفرع صباح الأحمد.
ويوفر البنك لعملاء الخدمة المصرفية الخاصة والمميزة إمكانية الحصول على العيادي من خلال خدمة الكونسيرج، حيث يمكنه الاتصال على الرقم: 22969955، ويطلب المبلغ والفئات التي يحتاج لها، ويحدد موعد التوصيل.
يذكر أن خدمة العيادي تتيح للعملاء الحصول على الأوراق النقدية الجديدة من فئات «20، 10، 5، 1» دينار، لتلبية الطلب المتزايد على تلك الفئات لتوزيع «العيادي» بمناسبة عيد الفطر المبارك.
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