الأهلي يعلن رابح الفوز ربع السنوي

(MENAFN
- Al-Anbaa) أعلن البنك الأهلي الكويتي عن فوز دعاء محمد ابراهيم بجائزة 100 ألف دينار، في السحب ربع السنوي لحساب الفوز الذي أجراه في يوم الاثنين الماضي بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة، لضمان أعلى قدر من الشفافية على النتائج. وجذب حساب الفوز للجوائز الانتباه في السوق الكويتي، بفضل السحب السنوي الكبير الذي يتضمن راتب شهري بقيمة 5 آلاف دينار لمدة 10 سنوات، إلى جانب الجائزة الأسبوعية البالغة 10 آلاف دينار، ليقرر البنك وبعد النجاح الكبير تطوير الحساب وزيادة مكافآت العملاء تقديرا لولائهم المستمر له.
واستمر حساب الفوز في تجاوز التوقعات ونيل المزيد من رضا العملاء، من خلال السحب ربع السنوي بقيمة 100 ألف دينار، بالإضافة إلى السحب الشهري المثير على جائزة 20 ألف دينار. وقام البنك بتسهيل عملية فتح الحساب والفوز في السحوبات، بحيث بات يمكن للعملاء الآن الدخول في السحوبات والحصول على فرص إضافية مقابل كل 10 دنانير في الحساب بدلا من 100 دينار في السابق، بحيث إنه كلما زادت قيمة الإيداعات زادت الفرص في الفوز.
MENAFN27032024000130011022ID1108028852
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.