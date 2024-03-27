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الأهلي يعلن رابح الفوز ربع السنوي

3/27/2024 2:08:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن البنك الأهلي الكويتي عن فوز دعاء محمد ابراهيم بجائزة 100 ألف دينار، في السحب ربع السنوي لحساب الفوز الذي أجراه في يوم الاثنين الماضي بحضور ممثل وزارة التجارة والصناعة، لضمان أعلى قدر من الشفافية على النتائج. وجذب حساب الفوز للجوائز الانتباه في السوق الكويتي، بفضل السحب السنوي الكبير الذي يتضمن راتب شهري بقيمة 5 آلاف دينار لمدة 10 سنوات، إلى جانب الجائزة الأسبوعية البالغة 10 آلاف دينار، ليقرر البنك وبعد النجاح الكبير تطوير الحساب وزيادة مكافآت العملاء تقديرا لولائهم المستمر له.
واستمر حساب الفوز في تجاوز التوقعات ونيل المزيد من رضا العملاء، من خلال السحب ربع السنوي بقيمة 100 ألف دينار، بالإضافة إلى السحب الشهري المثير على جائزة 20 ألف دينار. وقام البنك بتسهيل عملية فتح الحساب والفوز في السحوبات، بحيث بات يمكن للعملاء الآن الدخول في السحوبات والحصول على فرص إضافية مقابل كل 10 دنانير في الحساب بدلا من 100 دينار في السابق، بحيث إنه كلما زادت قيمة الإيداعات زادت الفرص في الفوز.

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