سيولة البورصة تقفز 78 5% إلى 52 19 مليون دينار

(MENAFN
- Al-Anbaa) شريف حمدي
قفزت السيولة المتداولة في بورصة الكويت خلال جلسة تعاملات أمس بنسبة 78.5% بمحصلة بلغت 52.19 مليون دينار مقابل 29.2 مليون دينار أول من أمس، وهي أعلى سيولة خلال جلسة اعيتادية بشهر رمضان، حيث كانت أعلى سيولة في رمضان بجلسة استثنائية على إثر مراجعة مؤشر فوتسي راسل والتي بلغت فيها السيولة 79.7 مليون دينار.
وشهد السوق أمس عمليات بيع بهدف جني الأرباح على العديد من الأسهم القيادية في السوق الأول والتي شكلت أسعارها فرصة مناسبة لتحقيق مكاسب من المستويات السعرية المرتفعة التي حققتها خلال الفترة الماضية بالتزامن مع قرب استحقاقات الأسهم ليتحرك المتداولين وفق استراتيجيات تدعم تحقيقهم لفوائد مزدوجة من الارتفاعات السعرية بالإضافة إلى التوزيعات النقدية.
وسجلت احجام التداول ارتفاعا بنسبة 41% جراء التوسع في عمليات البيع، وتركزت اغلب عمليات التداول حول اسهم مثل جي اف اتش الذي جاء بالصدارة من خلال تداول 37.9 مليون سهم، تلاه مشاريع بـ 20.7 مليون سهم، ثم بيتك بتداول 13.9 مليون سهم، والوطني بتداول 12.2 مليون سهم، ثم التجارية بتداول 7.4 ملايين سهم.
وعلى إثر عمليات التصريف بهدف جني الارباح السريعة، حققت القيمة السوقية لبورصة الكويت تراجعا بنسبة 0.4% بانخفاض 190 مليون دينار، إذ بلغت القيمة السوقية بنهاية جلسة أمس 43.346 مليار دينار، مقارنة بـ 43.536 مليار دينار أول من أمس الثلاثاء. واكتست المؤشرات الوزنية لـ 9 قطاعات باللون الاحمر بسبب عمليات البيع، تصدرها قطاع اتصالات بـ 2.9%، تلاه قطاع العقار بـ 1.2%.
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