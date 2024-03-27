Wednesday, 27 March 2024 09:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سيولة البورصة تقفز 78 5% إلى 52 19 مليون دينار

3/27/2024 2:08:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شريف حمدي
قفزت السيولة المتداولة في بورصة الكويت خلال جلسة تعاملات أمس بنسبة 78.5% بمحصلة بلغت 52.19 مليون دينار مقابل 29.2 مليون دينار أول من أمس، وهي أعلى سيولة خلال جلسة اعيتادية بشهر رمضان، حيث كانت أعلى سيولة في رمضان بجلسة استثنائية على إثر مراجعة مؤشر فوتسي راسل والتي بلغت فيها السيولة 79.7 مليون دينار.
وشهد السوق أمس عمليات بيع بهدف جني الأرباح على العديد من الأسهم القيادية في السوق الأول والتي شكلت أسعارها فرصة مناسبة لتحقيق مكاسب من المستويات السعرية المرتفعة التي حققتها خلال الفترة الماضية بالتزامن مع قرب استحقاقات الأسهم ليتحرك المتداولين وفق استراتيجيات تدعم تحقيقهم لفوائد مزدوجة من الارتفاعات السعرية بالإضافة إلى التوزيعات النقدية.
وسجلت احجام التداول ارتفاعا بنسبة 41% جراء التوسع في عمليات البيع، وتركزت اغلب عمليات التداول حول اسهم مثل جي اف اتش الذي جاء بالصدارة من خلال تداول 37.9 مليون سهم، تلاه مشاريع بـ 20.7 مليون سهم، ثم بيتك بتداول 13.9 مليون سهم، والوطني بتداول 12.2 مليون سهم، ثم التجارية بتداول 7.4 ملايين سهم.
وعلى إثر عمليات التصريف بهدف جني الارباح السريعة، حققت القيمة السوقية لبورصة الكويت تراجعا بنسبة 0.4% بانخفاض 190 مليون دينار، إذ بلغت القيمة السوقية بنهاية جلسة أمس 43.346 مليار دينار، مقارنة بـ 43.536 مليار دينار أول من أمس الثلاثاء. واكتست المؤشرات الوزنية لـ 9 قطاعات باللون الاحمر بسبب عمليات البيع، تصدرها قطاع اتصالات بـ 2.9%، تلاه قطاع العقار بـ 1.2%.

MENAFN27032024000130011022ID1108028851

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث