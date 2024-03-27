Wednesday, 27 March 2024 09:54 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وربة يوقع شراكة مع نادي التسويق في GUST

3/27/2024 2:08:12 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أقدم بنك وربة على خطوة جديدة في مجال التسويق من خلال توقيع اتفاقية استراتيجية مع نادي التسويق في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا GUST، حيث سيقوم بنك وربة برعايته لمختلف أنشطة وفعاليات نادي التسويق انطلاقا من حرصه على دعم مختلف الأنشطة والفعاليات الطلابية.
وقال مدير قطاع التسويق والاتصال المؤسسي في بنك وربة أيمن المطيري: إن رعاية بنك وربة لنادي التسويق في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا تأتي في تأكيد جديد على حرص «وربة» على توجيه طاقات الطلبة لتنمية إبداعاتهم من خلال أنشطته وبرامجه المتعددة والمتخصصة في تطبيقات الاقتصاد الإسلامي ونشاط البنوك الإسلامية لاسيما التسويق، بالإضافة لدور الأنشطة الاجتماعية طوال العام، والتي سيقدمها بنك وربة خلال عام 2024م بالتعاون مع نادي التسويق، وسيتم الإعلان عنها ضمن الخطط الشهرية المعلنة بالتعاون مع الجهتين.
وأضاف أن «وربة»، سيرعى كل الأنشطة التي ينظمها نادي التسويق في حرم الجامعة، كما سيتواجد فريق عمل «وربة» لدعم فعاليات وأنشطة الشباب على جميع الأصعدة، وتحفيز إبداعاتهم وقدراتهم وتطوير مهاراتهم العلمية والعملية وذلك في نطاق برنامجه الرائد في المسؤولية الاجتماعية والذي يسعى من خلاله للتقارب مع كل شرائح المجتمع على اختلافها لاسيما فئة الطلاب الذين يحتاجون لجميع أشكال الدعم قبل البدء بحياتهم المهنية.
بدوره، قال عبدالعزيز مال الله رئيس نادي التسويق في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا: نتقدم بالشكر الجزيل لبنك وربة لرعايته للنادي، وهي رعاية معهودة، فـ«وربة» يتواصل دائما ويسعى لدعم الأنشطة الشبابية المثمرة لاسيما في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا والدعم السابق لنادي العلاقات العامة. وأضاف أن هذا العام يرعى «وربة» نادي التسويق تحفيزا لإبداعات طلبته الشباب وتهيئتهم لسوق العمل، بالإضافة لاهتمام بنك وربة ضمن خطته الاستراتيجية بدعم الشباب بكل مجالاتهم.

MENAFN27032024000130011022ID1108028850

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث