وربة يوقع شراكة مع نادي التسويق في GUST

(MENAFN
- Al-Anbaa) أقدم بنك وربة على خطوة جديدة في مجال التسويق من خلال توقيع اتفاقية استراتيجية مع نادي التسويق في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا GUST، حيث سيقوم بنك وربة برعايته لمختلف أنشطة وفعاليات نادي التسويق انطلاقا من حرصه على دعم مختلف الأنشطة والفعاليات الطلابية.
وقال مدير قطاع التسويق والاتصال المؤسسي في بنك وربة أيمن المطيري: إن رعاية بنك وربة لنادي التسويق في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا تأتي في تأكيد جديد على حرص «وربة» على توجيه طاقات الطلبة لتنمية إبداعاتهم من خلال أنشطته وبرامجه المتعددة والمتخصصة في تطبيقات الاقتصاد الإسلامي ونشاط البنوك الإسلامية لاسيما التسويق، بالإضافة لدور الأنشطة الاجتماعية طوال العام، والتي سيقدمها بنك وربة خلال عام 2024م بالتعاون مع نادي التسويق، وسيتم الإعلان عنها ضمن الخطط الشهرية المعلنة بالتعاون مع الجهتين.
وأضاف أن «وربة»، سيرعى كل الأنشطة التي ينظمها نادي التسويق في حرم الجامعة، كما سيتواجد فريق عمل «وربة» لدعم فعاليات وأنشطة الشباب على جميع الأصعدة، وتحفيز إبداعاتهم وقدراتهم وتطوير مهاراتهم العلمية والعملية وذلك في نطاق برنامجه الرائد في المسؤولية الاجتماعية والذي يسعى من خلاله للتقارب مع كل شرائح المجتمع على اختلافها لاسيما فئة الطلاب الذين يحتاجون لجميع أشكال الدعم قبل البدء بحياتهم المهنية.
بدوره، قال عبدالعزيز مال الله رئيس نادي التسويق في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا: نتقدم بالشكر الجزيل لبنك وربة لرعايته للنادي، وهي رعاية معهودة، فـ«وربة» يتواصل دائما ويسعى لدعم الأنشطة الشبابية المثمرة لاسيما في جامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا والدعم السابق لنادي العلاقات العامة. وأضاف أن هذا العام يرعى «وربة» نادي التسويق تحفيزا لإبداعات طلبته الشباب وتهيئتهم لسوق العمل، بالإضافة لاهتمام بنك وربة ضمن خطته الاستراتيجية بدعم الشباب بكل مجالاتهم.
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