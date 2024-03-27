العلي الكويتية للاستثمار تجاوزت التحديات وإستراتيجية نمو وربح مستدام في 2024

(MENAFN
- Al-Anbaa) عقدت الشركة الكويتية للاستثمار اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية عن 2023، وذلك بنسبة حضور بلغت 83.091%، حيث وافقت العمومية على جميع بنود جدول أعمالها، ومن ضمنها توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 10% عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
وانتخبت الجمعية العمومية لـ«الكويتية للاستثمار» مجلس إدارة جديدا مكونا من 9 أعضاء بدلا من 8، وهم: د.يوسف محمد عبدالله العلي، وبدر ناصر عبدلله السبيعي، وعالية فيصل عوض التميمي، وعبدالعزيز فهد عبدالعزيز الهديب، وجاسم عبدالله جاسم الهاجري، ومحمد حمد هلال المطيري، وجمال عبدلله يوسف السليم، وفهد مطلق نصار الشريعان، وتميم عبدالعزيز المنصور.
وعلى هامش العمومية، قال رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للاستثمار د.يوسف العلي، إن الشركة نجحت خلال 2023 في تجاوز التحديات التي أثرت على الأسواق محليا وإقليميا وعالميا، لتسجل مع ذلك قفزة في أرباحها عن هذه الفترة بنمو بلغ 1068% مقارنة بأدائها عن 2022.
وأضاف العلي أن النمو الكبير الذي حققته «الكويتية للاستثمار» في ربحيتها العام الماضي وتحديدا التشغيلي، عزز صلابة مركزها المالي مقابل تحديات الأسواق، موضحا أن الأرقام المالية المعلنة عن العام الماضي تعكس نجاح إستراتيجية الشركة في زيادة معدلات ربحيتها المستدامة، ورفع كفاءة أدائها الاستثماري المنضبط، وزيادة قدرتها على اقتناص الفرص الاستثمارية التي تحقق عوائد مناسبة للمساهمين والمستثمرين بمخاطر موزونة.
وبين العلي أن إستراتيجية «الكويتية للاستثمار» لـ 2024 تتضمن محاور النمو نفسها، وأبرزها انتقاء الفرص الاستثمارية المحفزة، وتقديم حلول ومنتجات استثمارية متطورة مصممة خصيصا للعملاء، موضحا أن إستراتيجية الشركة في هذا الاتجاه تدفع دائما بتحقيق أفضل العوائد الممكنة للمساهمين والمستثمرين.
وأكد مواصلة «الكويتية للاستثمار» لمسارها في دعم الكوادر البشرية في الشركة من الكفاءات الوطنية، وذلك من خلال توظيفهم وكذلك عبر مشاركتهم بالبرامج التدريبية المتقدمة التي تعزز مهاراتهم وخبراتهم وبالحدود التي تنعكس إيجابا على كفاءاتهم في التعامل مع التحولات المحتملة في قطاع الاستثمار.
ولفت إلى أن جودة بيانات «الكويتية للاستثمار» المالية المعلنة عن 2023 ترجع لمتانة مركزها المالي ومرونة نموذج أعمالها، لافتا إلى أن الانتشار الجغرافي النوعي لأنشطة الشركة وأسواقها عزز كفاءة البيانات المالية للشركة عن العام الماضي وقلل من معدلات المخاطر التي أثرت على الشركات مشابهة النشاط.
وأشار العلي إلى أن «الكويتية للاستثمار» تستهدف معدلات ربح مستدامة وتعظيم أصولها وتحديدا التي تتمتع بجودة عالية، وزيادة قاعدة عملائها، مشيرا إلى أن زيادة الإيرادات التشغيلية للشركة بـ 37% مقارنة بـ 2022 تؤكد صلابة مركزها المالي، ومرونة نموذج أعمالها القادر على التكيف مع مختلف التحديات.
من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي فواز الأحمد إن النتائج المالية التي حققتها «الكويتية للاستثمار» في 2023 شكلت منصة قوية لمواصلة إحراز تقدم إضافي في تنفيذ إستراتيجية الشركة، مضيفا ان الأداء الإيجابي المحقق في 2023 ماليا واستثماريا وتشغيليا وفر محركا لأداء أقوى بالمستقبل وفي مقدمته 2024.
وبين الأحمد أن «الكويتية للاستثمار» حافظت خلال 2023 على سياستها تجاه تنويع الإيرادات، مستفيدة من خبراتها في الصناعة الاستثمارية وقدرتها على التحليل العملي، والتنبؤ بمسارات الاستثمار وسط الضغوط المختلفة التي طرأت على قطاعاتها، مؤكدا أنه خلال 2024، ستظل الشركة ملتزمة بالتركيز على الربحية وقوة رأس المال والنمو المستدام.
ولفت الأحمد إلى أن المركز المالي للشركة وقاعدة رأسمالها المتينة والمستقرة يزكي قدرتها على تلبية احتياجات عملائها المتنامية إلى جانب تحقيق أفضل العوائد لمساهميها. وقال: «نخطط للاستفادة من الفرص المتاحة واعتماد ممارسات الاستثمار والربحية المستدامة».
وقال الأحمد إن النتائج التشغيلية التي حققتها «الكويتية للاستثمار» في 2023 عكست مرونة نموذج أعمالها وبرهنت على السير بخطى ثابتة نحو تقديم قيمة مضافة طويلة الأجل لعملائها ومساهميها ومجتمعنا. وأضاف أنه رغم المتغيرات العدة التي رسمت أداء الشركات المدرجة في البورصة بـ 2023 والتحديات وتعقيدات الاتجاهات الاقتصادية والمالية والجيوسياسية، نجحت «الكويتية للاستثمار» بتسجيل نمو وأداء تشغيلي جيد، عزز جهودها في المحافظة على العوائد والأرباح المستدامة للمساهمين بفضل الإستراتيجية التنفيذية المرنة في مواجهة المخاطر وتحولات الأسواق والقطاعات.
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