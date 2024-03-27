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العلي الكويتية للاستثمار تجاوزت التحديات وإستراتيجية نمو وربح مستدام في 2024

3/27/2024 2:08:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عقدت الشركة الكويتية للاستثمار اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية عن 2023، وذلك بنسبة حضور بلغت 83.091%، حيث وافقت العمومية على جميع بنود جدول أعمالها، ومن ضمنها توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 10% عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023.
وانتخبت الجمعية العمومية لـ«الكويتية للاستثمار» مجلس إدارة جديدا مكونا من 9 أعضاء بدلا من 8، وهم: د.يوسف محمد عبدالله العلي، وبدر ناصر عبدلله السبيعي، وعالية فيصل عوض التميمي، وعبدالعزيز فهد عبدالعزيز الهديب، وجاسم عبدالله جاسم الهاجري، ومحمد حمد هلال المطيري، وجمال عبدلله يوسف السليم، وفهد مطلق نصار الشريعان، وتميم عبدالعزيز المنصور.
وعلى هامش العمومية، قال رئيس مجلس إدارة الشركة الكويتية للاستثمار د.يوسف العلي، إن الشركة نجحت خلال 2023 في تجاوز التحديات التي أثرت على الأسواق محليا وإقليميا وعالميا، لتسجل مع ذلك قفزة في أرباحها عن هذه الفترة بنمو بلغ 1068% مقارنة بأدائها عن 2022.
وأضاف العلي أن النمو الكبير الذي حققته «الكويتية للاستثمار» في ربحيتها العام الماضي وتحديدا التشغيلي، عزز صلابة مركزها المالي مقابل تحديات الأسواق، موضحا أن الأرقام المالية المعلنة عن العام الماضي تعكس نجاح إستراتيجية الشركة في زيادة معدلات ربحيتها المستدامة، ورفع كفاءة أدائها الاستثماري المنضبط، وزيادة قدرتها على اقتناص الفرص الاستثمارية التي تحقق عوائد مناسبة للمساهمين والمستثمرين بمخاطر موزونة.
وبين العلي أن إستراتيجية «الكويتية للاستثمار» لـ 2024 تتضمن محاور النمو نفسها، وأبرزها انتقاء الفرص الاستثمارية المحفزة، وتقديم حلول ومنتجات استثمارية متطورة مصممة خصيصا للعملاء، موضحا أن إستراتيجية الشركة في هذا الاتجاه تدفع دائما بتحقيق أفضل العوائد الممكنة للمساهمين والمستثمرين.
وأكد مواصلة «الكويتية للاستثمار» لمسارها في دعم الكوادر البشرية في الشركة من الكفاءات الوطنية، وذلك من خلال توظيفهم وكذلك عبر مشاركتهم بالبرامج التدريبية المتقدمة التي تعزز مهاراتهم وخبراتهم وبالحدود التي تنعكس إيجابا على كفاءاتهم في التعامل مع التحولات المحتملة في قطاع الاستثمار.
ولفت إلى أن جودة بيانات «الكويتية للاستثمار» المالية المعلنة عن 2023 ترجع لمتانة مركزها المالي ومرونة نموذج أعمالها، لافتا إلى أن الانتشار الجغرافي النوعي لأنشطة الشركة وأسواقها عزز كفاءة البيانات المالية للشركة عن العام الماضي وقلل من معدلات المخاطر التي أثرت على الشركات مشابهة النشاط.
وأشار العلي إلى أن «الكويتية للاستثمار» تستهدف معدلات ربح مستدامة وتعظيم أصولها وتحديدا التي تتمتع بجودة عالية، وزيادة قاعدة عملائها، مشيرا إلى أن زيادة الإيرادات التشغيلية للشركة بـ 37% مقارنة بـ 2022 تؤكد صلابة مركزها المالي، ومرونة نموذج أعمالها القادر على التكيف مع مختلف التحديات.
من ناحيته، قال الرئيس التنفيذي فواز الأحمد إن النتائج المالية التي حققتها «الكويتية للاستثمار» في 2023 شكلت منصة قوية لمواصلة إحراز تقدم إضافي في تنفيذ إستراتيجية الشركة، مضيفا ان الأداء الإيجابي المحقق في 2023 ماليا واستثماريا وتشغيليا وفر محركا لأداء أقوى بالمستقبل وفي مقدمته 2024.
وبين الأحمد أن «الكويتية للاستثمار» حافظت خلال 2023 على سياستها تجاه تنويع الإيرادات، مستفيدة من خبراتها في الصناعة الاستثمارية وقدرتها على التحليل العملي، والتنبؤ بمسارات الاستثمار وسط الضغوط المختلفة التي طرأت على قطاعاتها، مؤكدا أنه خلال 2024، ستظل الشركة ملتزمة بالتركيز على الربحية وقوة رأس المال والنمو المستدام.
ولفت الأحمد إلى أن المركز المالي للشركة وقاعدة رأسمالها المتينة والمستقرة يزكي قدرتها على تلبية احتياجات عملائها المتنامية إلى جانب تحقيق أفضل العوائد لمساهميها. وقال: «نخطط للاستفادة من الفرص المتاحة واعتماد ممارسات الاستثمار والربحية المستدامة».
وقال الأحمد إن النتائج التشغيلية التي حققتها «الكويتية للاستثمار» في 2023 عكست مرونة نموذج أعمالها وبرهنت على السير بخطى ثابتة نحو تقديم قيمة مضافة طويلة الأجل لعملائها ومساهميها ومجتمعنا. وأضاف أنه رغم المتغيرات العدة التي رسمت أداء الشركات المدرجة في البورصة بـ 2023 والتحديات وتعقيدات الاتجاهات الاقتصادية والمالية والجيوسياسية، نجحت «الكويتية للاستثمار» بتسجيل نمو وأداء تشغيلي جيد، عزز جهودها في المحافظة على العوائد والأرباح المستدامة للمساهمين بفضل الإستراتيجية التنفيذية المرنة في مواجهة المخاطر وتحولات الأسواق والقطاعات.

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