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144 مليون دولار ترسيات المشاريع بالكويت في فبراير

3/27/2024 2:08:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
ذكرت مجلة ميد أنه بعدما سجلت الكويت تراجعا بترسيات العقود في يناير 2024 بنسبة 77.7% عن قيمة العقود التي أرستها في ديسمبر 2023، سجلت ارتفاعا في ترسيات العقود التي أرستها في فبراير 2024 وبنسبة 14% لتصل إلى 144 مليون دولار.
وأرست الكويت عقودا بقيمة 144 مليون دولار مقسمة على ثلاثة عقود كان أكبرها عقدا بقيمة 60 مليون دولار وقعته المؤسسة العامة للرعاية السكنية مع شركة البناء المتحدة المحلية لبناء المباني العامة في مدينة المطلاع السكنية، وكان العقد الثاني بقيمة 45 مليون دولار، ويتعلق بأعمال بناء مدينة المطلاع السكنية لحساب الهيئة العامة للرعاية السكنية، بينما بلغت قيمة العقد الثالث 39 مليون دولار، وقد أرسته وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة لأعمال تمديد كوابل أرضية في محطة كهرباء في محافظة الجهراء، وبالتالي فقد حلت الكويت بالمركز الخامس خليجيا والسادس إقليميا بترسيات العقود التي أرستها في فبراير، فيما حلت المملكة العربية السعودية بالمركز الأول بترسيات بلغت قيمتها 5.024 مليارات دولار، تلتها دولة الامارات في المركز الثاني بعقود قيمتها 3.069 مليارات دور، وجاءت عمان وقطر في المركزين الثالث والرابع بعقود قيمتها 580 مليون دولار و530 مليون دولار على التوالي، ثم الكويت في المركز الخامس بـ 144 مليون دولار، فيما حلت البحرين في المركز السادس والأخير خليجيا، والتاسع إقليميا بواقع 58 مليون دولار.

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