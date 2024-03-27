144 مليون دولار ترسيات المشاريع بالكويت في فبراير

(MENAFN
- Al-Anbaa) محمود عيسى
ذكرت مجلة ميد أنه بعدما سجلت الكويت تراجعا بترسيات العقود في يناير 2024 بنسبة 77.7% عن قيمة العقود التي أرستها في ديسمبر 2023، سجلت ارتفاعا في ترسيات العقود التي أرستها في فبراير 2024 وبنسبة 14% لتصل إلى 144 مليون دولار.
وأرست الكويت عقودا بقيمة 144 مليون دولار مقسمة على ثلاثة عقود كان أكبرها عقدا بقيمة 60 مليون دولار وقعته المؤسسة العامة للرعاية السكنية مع شركة البناء المتحدة المحلية لبناء المباني العامة في مدينة المطلاع السكنية، وكان العقد الثاني بقيمة 45 مليون دولار، ويتعلق بأعمال بناء مدينة المطلاع السكنية لحساب الهيئة العامة للرعاية السكنية، بينما بلغت قيمة العقد الثالث 39 مليون دولار، وقد أرسته وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة لأعمال تمديد كوابل أرضية في محطة كهرباء في محافظة الجهراء، وبالتالي فقد حلت الكويت بالمركز الخامس خليجيا والسادس إقليميا بترسيات العقود التي أرستها في فبراير، فيما حلت المملكة العربية السعودية بالمركز الأول بترسيات بلغت قيمتها 5.024 مليارات دولار، تلتها دولة الامارات في المركز الثاني بعقود قيمتها 3.069 مليارات دور، وجاءت عمان وقطر في المركزين الثالث والرابع بعقود قيمتها 580 مليون دولار و530 مليون دولار على التوالي، ثم الكويت في المركز الخامس بـ 144 مليون دولار، فيما حلت البحرين في المركز السادس والأخير خليجيا، والتاسع إقليميا بواقع 58 مليون دولار.
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