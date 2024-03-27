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ميد 30 مليار دولار الإنفاق السنوي على مشاريع الطاقة الكبرى بالشرق الأوسط

3/27/2024 2:08:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
أصدرت مجلة ميد تقريرها الخاص بالطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (مينا) لعام 2024، والذي تضمن توقعات الاستثمار في مشاريع الطاقة بالشرق الأوسط ودراسة الطلب وقدرة التوليد وخطط المشاريع المستقبلية والمبادرات للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وينطوي التقرير على فهم لتحول الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع تحديد فرص المشروعات وفهم المخاطر ووضع الاستراتيجيات في قطاع الطاقة المتجددة فضلا عن تحديد الفرص الجديدة والمحتملة، كما يسلط التقرير الضوء على التحديات في السوق.
وقال التقرير إن النمو السكاني والتوسع الصناعي يؤديان إلى زيادة استهلاك الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يضع قدرة توليد الكهرباء على رأس الأولويات، ونتيجة لذلك، ستستمر المنطقة في رؤية استثمارات واسعة النطاق في قدرات التوليد الجديدة، فضلا عن شبكات النقل والتوزيع.
وفي ضوء إنفاق رأسمالي يبلغ حوالي 30 مليار دولار سنويا على المشاريع الكبرى، يعد قطاع الطاقة أحد أقوى مزودي فرص الأعمال والاستثمار وأكثرهم موثوقية في المنطقة، لكن طبيعة هذا الاستثمار تتغير، وفي عصر تحول الطاقة، لم يعد يكفي للحكومات أن تقوم ببساطة بزيادة الطاقة الإنتاجية لتلبية الطلب المتزايد.
ويركز صناع السياسات أيضا على تحرير الاقتصادات من الانبعاثات الكربونية والغازات الدفيئة، في حين تعمل الموارد المالية العامة المرهقة بشكل متزايد على فرض إصلاحات تهدف إلى خفض تكلفة دعم الطاقة والحد من الهدر.
وقال التقرير إن أكبر تحول هو التوجه نحو تنويع مزيج الطاقة في المنطقة. وفي مواجهة النقص في إمدادات الغاز المتاحة بسهولة، وجذبها انخفاض تكلفة التكنولوجيا، تقوم جميع دول المنطقة تقريبا الآن بشراء أو التخطيط لمشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. وهم يبحثون أيضا في أشكال أخرى من الطاقة المتجددة والبديلة، بدءا من تحويل النفايات إلى طاقة ووصولا إلى الطاقة النووية. وفي الآونة الأخيرة، يجري بناء قدرة إضافية لتشغيل منشآت الهيدروجين الأخضر.
وتستثمر المرافق أيضا في تقنيات البيانات الرقمية مثل إنترنت الأشياء والعملات الرقمية، والشبكات الذكية، والذكاء الاصطناعي والتوائم الرقمية، من أجل تحسين الكفاءة وتقليل الهدر.

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