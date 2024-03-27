كيبكو تنمو بأرباحها 19% إلى 30 مليون دينار



ادانا الناصر: إستراتيجية الشركة نجحت في رفع الإيرادات والأرباح.. وتعزيز المركز المالي استكملنا العام الماضي سلسلة صفقات تخارج واستحواذ لتنويع المحفظة وجعلها أكثر توازناً

أعلنت شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) عن نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث حققت صافي ربح بقيمة 30 مليون دينار (98 مليون دولار) بارتفاع نسبته 19%، بالمقارنة بربح بقيمة 25.3 مليون دينار (82.5 مليون دولار) في عام 2022، وبلغت ربحية السهم 5.1 فلوس للسهم الواحد (1.7 سنت).وقالت المجموعة في بيان صحافي، إن إجمالي الإيرادات من العمليات ارتفع بنسبة 30% ليصل إلى 1.3 مليار دينار (4.2 مليارات دولار)، بالمقارنة بمليار دينار (3.3 مليارات دولار) في عام 2022، وارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 4% من 587.8 مليون دينار (1.9 مليار دولار)، لتصل إلى 611.2 مليون دينار (2 مليار دولار).وأشار إلى أن حجم الأصول المجمعة للشركة ارتفع بنسبة 8% إلى 12.3 مليار دينار (40.1 مليار دولار) كما في نهاية عام 2023، وذلك بالمقارنة بـ 11.4 مليار دينار (37.2 مليار دولار) كما في نهاية عام 2022.وفي معرض تعليقها على هذه النتائج، قالت الرئيسة التنفيذية لمجموعة شركة المشاريع الشيخة ادانا ناصر صباح الأحمد: «تعكس نتائج العام نجاح الاستراتيجية التي وضعها مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية الرامية إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من التوازن بين القطاعات التي نعمل بها، وخلق قيمة أكبر من خلال تعزيز التعاون والتنسيق بين شركاتنا».وأضافت: «في هذا الإطار استكملنا خلال العام الماضي وبنجاح سلسلة من صفقات التخارج والدمج والاستحواذ الاستراتيجية بهدف تنويع المحفظة لتكون أكثر توازنا من جهة وتعظيم القيمة لأصحاب المصلحة من جهة ثانية، واستنادا لهذه الخطوات شهدت المؤشرات المالية للشركة تحسنا ملحوظا سواء على صعيد الإيرادات أو الأرباح وبالتالي تعزيز المركز المالي للشركة».وكان عام 2023 قد شهد تخارج الشركة بشكل ناجح من مجموعة الخليج للتأمين في صفقة بلغت قيمتها الدفترية 2.4 مرة، وبيع حصة ملكية شركة المشاريع في الشركة المتحدة للمشروعات النفطية إلى الشركة الوطنية للخدمات البترولية (نابيسكو) في خطوة تستهدف تعزيز انسيابية الخدمات التي تقدمها شركات المجموعة في قطاع الخدمات النفطية.وعلى صعيد قطاع الخدمات المالية، فقد تم خلال العام بيع بنك برقان لحصة ملكية بنسبة 52% في بنك برقان تركيا إلى شركة الروابي المتحدة القابضة المملوكة بالكامل لشركة مشاريع الكويت، مما رفع كفاية رأس المال لدى بنك برقان بنحو 200 نقطة أساس. وفي إنجاز مهم، تم الإعلان عن النية لتنفيذ صفقة اندماج بين OSN+ وأنغامي، في خطوة ستؤدي إلى إنشاء أكبر منصة للبث عبر الإنترنت في المنطقة وشركة تكنولوجيا إعلامية يلعب فيها الذكاء الاصطناعي دورا محوريا.أما على صعيد التمويل فقد نفذت الشركة صفقة شراء وإلغاء سندات بالدينار الكويتي تستحق في عامي 2023 و2024 والتي تبلغ قيمتها 105 ملايين دينار(342 مليون دولار)، وبالتالي إطالة أمد هذه السندات حتى عام 2028، إلى جانب جمع 60 مليون دينار (195 مليون دولار)، كما تم تسديد سندات اليورو متوسطة الأجل بقيمة 153.4 مليون دينار (500 مليون دولار).وبالإضافة إلى ذلك، استكملت الشركة خلال العام إصدار صكوك لأجل خمس سنوات بقيمة 103 ملايين دينار (336 مليون دولار) تستحق في 2029، وهو الإصدار الأول لشركة المشاريع في مجال التمويل الإسلامي، كما أن هذه الصفقة جعلت من المشاريع أول شركة كويتية تستكمل إصدارا للصكوك بالدينار الكويتي.