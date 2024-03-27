كيبكو تنمو بأرباحها 19% إلى 30 مليون دينار

(MENAFN
- Al-Anbaa)
ادانا الناصر: إستراتيجية الشركة نجحت في رفع الإيرادات والأرباح.. وتعزيز المركز المالي استكملنا العام الماضي سلسلة صفقات تخارج واستحواذ لتنويع المحفظة وجعلها أكثر توازناً
أعلنت شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) عن نتائجها المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث حققت صافي ربح بقيمة 30 مليون دينار (98 مليون دولار) بارتفاع نسبته 19%، بالمقارنة بربح بقيمة 25.3 مليون دينار (82.5 مليون دولار) في عام 2022، وبلغت ربحية السهم 5.1 فلوس للسهم الواحد (1.7 سنت).
وقالت المجموعة في بيان صحافي، إن إجمالي الإيرادات من العمليات ارتفع بنسبة 30% ليصل إلى 1.3 مليار دينار (4.2 مليارات دولار)، بالمقارنة بمليار دينار (3.3 مليارات دولار) في عام 2022، وارتفعت حقوق المساهمين بنسبة 4% من 587.8 مليون دينار (1.9 مليار دولار)، لتصل إلى 611.2 مليون دينار (2 مليار دولار).
وأشار إلى أن حجم الأصول المجمعة للشركة ارتفع بنسبة 8% إلى 12.3 مليار دينار (40.1 مليار دولار) كما في نهاية عام 2023، وذلك بالمقارنة بـ 11.4 مليار دينار (37.2 مليار دولار) كما في نهاية عام 2022.
وفي معرض تعليقها على هذه النتائج، قالت الرئيسة التنفيذية لمجموعة شركة المشاريع الشيخة ادانا ناصر صباح الأحمد: «تعكس نتائج العام نجاح الاستراتيجية التي وضعها مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية الرامية إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من التوازن بين القطاعات التي نعمل بها، وخلق قيمة أكبر من خلال تعزيز التعاون والتنسيق بين شركاتنا».
وأضافت: «في هذا الإطار استكملنا خلال العام الماضي وبنجاح سلسلة من صفقات التخارج والدمج والاستحواذ الاستراتيجية بهدف تنويع المحفظة لتكون أكثر توازنا من جهة وتعظيم القيمة لأصحاب المصلحة من جهة ثانية، واستنادا لهذه الخطوات شهدت المؤشرات المالية للشركة تحسنا ملحوظا سواء على صعيد الإيرادات أو الأرباح وبالتالي تعزيز المركز المالي للشركة».
وكان عام 2023 قد شهد تخارج الشركة بشكل ناجح من مجموعة الخليج للتأمين في صفقة بلغت قيمتها الدفترية 2.4 مرة، وبيع حصة ملكية شركة المشاريع في الشركة المتحدة للمشروعات النفطية إلى الشركة الوطنية للخدمات البترولية (نابيسكو) في خطوة تستهدف تعزيز انسيابية الخدمات التي تقدمها شركات المجموعة في قطاع الخدمات النفطية.
وعلى صعيد قطاع الخدمات المالية، فقد تم خلال العام بيع بنك برقان لحصة ملكية بنسبة 52% في بنك برقان تركيا إلى شركة الروابي المتحدة القابضة المملوكة بالكامل لشركة مشاريع الكويت، مما رفع كفاية رأس المال لدى بنك برقان بنحو 200 نقطة أساس. وفي إنجاز مهم، تم الإعلان عن النية لتنفيذ صفقة اندماج بين OSN+ وأنغامي، في خطوة ستؤدي إلى إنشاء أكبر منصة للبث عبر الإنترنت في المنطقة وشركة تكنولوجيا إعلامية يلعب فيها الذكاء الاصطناعي دورا محوريا.
أما على صعيد التمويل فقد نفذت الشركة صفقة شراء وإلغاء سندات بالدينار الكويتي تستحق في عامي 2023 و2024 والتي تبلغ قيمتها 105 ملايين دينار(342 مليون دولار)، وبالتالي إطالة أمد هذه السندات حتى عام 2028، إلى جانب جمع 60 مليون دينار (195 مليون دولار)، كما تم تسديد سندات اليورو متوسطة الأجل بقيمة 153.4 مليون دينار (500 مليون دولار).
وبالإضافة إلى ذلك، استكملت الشركة خلال العام إصدار صكوك لأجل خمس سنوات بقيمة 103 ملايين دينار (336 مليون دولار) تستحق في 2029، وهو الإصدار الأول لشركة المشاريع في مجال التمويل الإسلامي، كما أن هذه الصفقة جعلت من المشاريع أول شركة كويتية تستكمل إصدارا للصكوك بالدينار الكويتي.
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