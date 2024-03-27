بيتك يحذر من مخاطر الاحتيال الإلكتروني

(MENAFN
- Al-Anbaa) دعا بيت التمويل الكويتي «بيتك» العملاء إلى الحذر عند الرغبة في التبرع او تقديم المساهمات المالية من خلال المواقع الإلكترونية في بعض المناسبات.
وأوضح أن محتالين يستغلون مناسبات معينة بهدف السرقة، حيث يقومون بإرسال رسائل عبر البريد الإلكتروني تدعو للتبرع عبر تحويلات بنكية او تزوير مواقع لجهات تتلقى التبرعات ومن خلالها يتم الاستيلاء على أموال المتبرعين.
وحذر «بيتك» من مخاطر الأشكال الجديدة من النصب والاحتيال الإلكتروني التي ظهرت مؤخرا، داعيا العملاء إلى التأكد من أمان وسلامة وحقيقة الموقع الإلكتروني الذي يتم التبرع من خلاله.
وفي إطار جهوده لدعم حملة «لنكن على دراية» لنشر الوعي المصرفي بالتعاون مع بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت، أشار «بيتك» في بيان صحافي إلى ان المحتالين يستخدمون وسائل جديدة في الاحتيال.
وأضاف أن المحتالين يستغلون التطور التقني الكبير في وسائل الدفع وتوجه الملايين لانجاز معاملاتهم وتعاملاتهم اليومية عبر وسائل التقنية الحديثة حيث يستدرجون العملاء ويحصلون على المعلومات المهمة عن حساباتهم، ومن ثم الاستيلاء على أموالهم بطرق ووسائل عديدة.
واشار إلى ان بعض المحتالين يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة ويتعلمون من شبكة واسعة من البيانات مراجعة عمليات الشراء عبر الإنترنت والأنماط التي تشير إلى خصائص العميل الذي يطمحون إلى سلب أمواله واختراق خصوصيته.
وأوضح البيان ان الاحتيال اصبح عمليا يستهدف كل المستويات والأعمار، بأشكال مختلفة، يمكن ان تكون عرضا مغريا جدا لا يكون صحيحا، أو تحذيرا من مصرفك حول مشكلة في حسابك، أو حتى دعوة صداقة على الانترنت، أو اتصالا هاتفيا للمساعدة.
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