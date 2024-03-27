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بيتك يحذر من مخاطر الاحتيال الإلكتروني

3/27/2024 2:08:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) دعا بيت التمويل الكويتي «بيتك» العملاء إلى الحذر عند الرغبة في التبرع او تقديم المساهمات المالية من خلال المواقع الإلكترونية في بعض المناسبات.
وأوضح أن محتالين يستغلون مناسبات معينة بهدف السرقة، حيث يقومون بإرسال رسائل عبر البريد الإلكتروني تدعو للتبرع عبر تحويلات بنكية او تزوير مواقع لجهات تتلقى التبرعات ومن خلالها يتم الاستيلاء على أموال المتبرعين.
وحذر «بيتك» من مخاطر الأشكال الجديدة من النصب والاحتيال الإلكتروني التي ظهرت مؤخرا، داعيا العملاء إلى التأكد من أمان وسلامة وحقيقة الموقع الإلكتروني الذي يتم التبرع من خلاله.
وفي إطار جهوده لدعم حملة «لنكن على دراية» لنشر الوعي المصرفي بالتعاون مع بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت، أشار «بيتك» في بيان صحافي إلى ان المحتالين يستخدمون وسائل جديدة في الاحتيال.
وأضاف أن المحتالين يستغلون التطور التقني الكبير في وسائل الدفع وتوجه الملايين لانجاز معاملاتهم وتعاملاتهم اليومية عبر وسائل التقنية الحديثة حيث يستدرجون العملاء ويحصلون على المعلومات المهمة عن حساباتهم، ومن ثم الاستيلاء على أموالهم بطرق ووسائل عديدة.
واشار إلى ان بعض المحتالين يستخدمون تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة ويتعلمون من شبكة واسعة من البيانات مراجعة عمليات الشراء عبر الإنترنت والأنماط التي تشير إلى خصائص العميل الذي يطمحون إلى سلب أمواله واختراق خصوصيته.
وأوضح البيان ان الاحتيال اصبح عمليا يستهدف كل المستويات والأعمار، بأشكال مختلفة، يمكن ان تكون عرضا مغريا جدا لا يكون صحيحا، أو تحذيرا من مصرفك حول مشكلة في حسابك، أو حتى دعوة صداقة على الانترنت، أو اتصالا هاتفيا للمساعدة.

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