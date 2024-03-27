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البترول الوطنية نقل وتعيين 13 رئيس فريق

3/27/2024 2:08:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد مغربي
أصدرت شركة البترول الوطنية عددا من التغييرات التنظيمية شملت نحو 13 رئيس فريق في مختلف الإدارات بالمصافي. وجاء في التعميم الصادر من قبل الرئيس التنفيذي في الشركة وضحة الخطيبي ان تلك التغييرات تم العمل بها اعتبارا من 26 مارس الجاري.
وجاء التعميم كالتالي:
1 - نقل ناصر بدر المحمد لوظيفة «رئيس فريق عمليات المنطقة الأولى - مصفاة ميناء الأحمدي».
2 - نقل مشاري حسن الكندري لوظيفة «رئيس فريق عمليات المنطقة الحادثة عشر (الوقود البيئي) - مصفاة ميناء الأحمدي».
3 - نقل دعيج هلال الرومي لوظيفة «رئيس فريق عمليات المنطقة الثامنة (الوقود البيئي) - مصفاة ميناء الأحمدي».
4 - محمد حقان العجمي «رئيس فريق عمليات المنطقة الرابعة - مصفاة ميناء الاحمدي».
5 - يعين ماجد خلف الحربي «رئيس فريق عمليات المنطقة الثالثة عشر - مصفاة ميناء الأحمدي».
6 - نقل محمد دهيش العازمي لوظيفة «رئيس فريق العمليات المنطقة الثالثة - مصفاة ميناء عبدالله».
7 - يعين علي جواد صغير «رئيس فريق العمليات المنطقة الأولى - مصفاة ميناء عبدالله».
8 - يعين عبدالله غنام الديكان «رئيس فريق العمليات المنطقة الثانية - مصفاة ميناء عبدالله».
9 - يعين مشاري متعب علي «رئيس فريق العمليات المنطقة السادسة - مصفاة ميناء عبدالله».
10 - يعين هادي خالد الحويلة «رئيس فريق دعم العمليات (الوقود البيئي) - مصفاة ميناء عبدالله».
11 - يعين يوسف جاسم الصيرفي «رئيس هندسة التصنيع (الغاز) - مصفاة ميناء الأحمدي»، ويكون مسؤولا مباشرة أمام مدير دائرة الخدمات الفنية - مصفاة ميناء الأحمدي.
12 - يعين سلمان مطلق المياس «رئيس فريق هندسة التصنيع (II) مصفاة ميناء عبدالله»، ويكون مسؤولا مباشرا امام مديرة دائرة الخدمات الفنية - مصفاة ميناء عبدالله.
13 - حمدي ذاعر الحربي «رئيس فريق خدمات المختبر - مصفاة ميناء الأحمدي»، ويكون مسؤولا مباشرا امام مديرة دائرة الخدمات الفنية - مصفاة ميناء الأحمدي.

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