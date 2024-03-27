البترول الوطنية نقل وتعيين 13 رئيس فريق

(MENAFN
- Al-Anbaa) أحمد مغربي
أصدرت شركة البترول الوطنية عددا من التغييرات التنظيمية شملت نحو 13 رئيس فريق في مختلف الإدارات بالمصافي. وجاء في التعميم الصادر من قبل الرئيس التنفيذي في الشركة وضحة الخطيبي ان تلك التغييرات تم العمل بها اعتبارا من 26 مارس الجاري.
وجاء التعميم كالتالي:
1 - نقل ناصر بدر المحمد لوظيفة «رئيس فريق عمليات المنطقة الأولى - مصفاة ميناء الأحمدي».
2 - نقل مشاري حسن الكندري لوظيفة «رئيس فريق عمليات المنطقة الحادثة عشر (الوقود البيئي) - مصفاة ميناء الأحمدي».
3 - نقل دعيج هلال الرومي لوظيفة «رئيس فريق عمليات المنطقة الثامنة (الوقود البيئي) - مصفاة ميناء الأحمدي».
4 - محمد حقان العجمي «رئيس فريق عمليات المنطقة الرابعة - مصفاة ميناء الاحمدي».
5 - يعين ماجد خلف الحربي «رئيس فريق عمليات المنطقة الثالثة عشر - مصفاة ميناء الأحمدي».
6 - نقل محمد دهيش العازمي لوظيفة «رئيس فريق العمليات المنطقة الثالثة - مصفاة ميناء عبدالله».
7 - يعين علي جواد صغير «رئيس فريق العمليات المنطقة الأولى - مصفاة ميناء عبدالله».
8 - يعين عبدالله غنام الديكان «رئيس فريق العمليات المنطقة الثانية - مصفاة ميناء عبدالله».
9 - يعين مشاري متعب علي «رئيس فريق العمليات المنطقة السادسة - مصفاة ميناء عبدالله».
10 - يعين هادي خالد الحويلة «رئيس فريق دعم العمليات (الوقود البيئي) - مصفاة ميناء عبدالله».
11 - يعين يوسف جاسم الصيرفي «رئيس هندسة التصنيع (الغاز) - مصفاة ميناء الأحمدي»، ويكون مسؤولا مباشرة أمام مدير دائرة الخدمات الفنية - مصفاة ميناء الأحمدي.
12 - يعين سلمان مطلق المياس «رئيس فريق هندسة التصنيع (II) مصفاة ميناء عبدالله»، ويكون مسؤولا مباشرا امام مديرة دائرة الخدمات الفنية - مصفاة ميناء عبدالله.
13 - حمدي ذاعر الحربي «رئيس فريق خدمات المختبر - مصفاة ميناء الأحمدي»، ويكون مسؤولا مباشرا امام مديرة دائرة الخدمات الفنية - مصفاة ميناء الأحمدي.
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