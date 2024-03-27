غبقة اتحاد المصارف جمعت قيادات القطاع المصرفي بأجواء رمضانية



يعقوب الرفاعي: «اتحاد المصارف» حريص على تعزيز التواصل والتعاون بين البنوك يوسف الرويح: هذه اللقاءات تعكس ترابط موظفي البنوك الكويتية.. وتعزز الروح الجماعية

نظّم اتحاد مصارف الكويت بالتعاون مع نادي المصارف يوم الاثنين الماضي، غبقة المصارف الرمضانية السنوية الثانية في فندق الفورسيزونز، حيث حظت الغبقة السنوية بمشاركة واسعة من قيادات القطاع المصرفي، ممثلة برئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد رؤساء مجالس إدارات البنوك الكويتية، بالإضافة إلى عدد كبير من القيادات التنفيذية بالبنوك المحلية أعضاء لجان الاتحاد النوعية المختلفة.وفي هذا الصدد، قال أمين عام اتحاد مصارف الكويت د. يعقوب الرفاعي إن الاتحاد يحرص دائما على تنظيم مختلف المناسبات التي تجمع كل البنوك المحلية، لاسيما الغبقة السنوية، والتي تتسم بأجواء رمضانية جميلة، بهدف تعزيز التواصل والتعاون ودعم الروابط بين البنوك الأعضاء باتحاد مصارف الكويت.من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة نادي مصارف الكويت يوسف الرويح، انه في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التواصل وتعزيز العلاقات بين موظفي القطاع المصرفي الكويتي، نظم اتحاد مصارف الكويت بالتعاون مع نادي مصارف الكويت غبقة رمضانية جمعت القيادات المصرفية وعددا من موظفي القطاع المصرفي، وجرى خلالها تبادل التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك، مع التمنيات بالنجاح والتقدم لقطاع المصارف في الكويت.وأكد الرويح أهمية هذا النوع من اللقاءات التي تعكس ترابط موظفي المصارف الكويتية، مشيرا إلى أهمية تنظيم مثل هذه اللقاءات مما يعزز الروح الجماعية التي تنعكس على بيئة العمل وتسهم في تحقيق الأهداف المشتركة.