غبقة اتحاد المصارف جمعت قيادات القطاع المصرفي بأجواء رمضانية

(MENAFN
- Al-Anbaa)
يعقوب الرفاعي: «اتحاد المصارف» حريص على تعزيز التواصل والتعاون بين البنوك يوسف الرويح: هذه اللقاءات تعكس ترابط موظفي البنوك الكويتية.. وتعزز الروح الجماعية
نظّم اتحاد مصارف الكويت بالتعاون مع نادي المصارف يوم الاثنين الماضي، غبقة المصارف الرمضانية السنوية الثانية في فندق الفورسيزونز، حيث حظت الغبقة السنوية بمشاركة واسعة من قيادات القطاع المصرفي، ممثلة برئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد رؤساء مجالس إدارات البنوك الكويتية، بالإضافة إلى عدد كبير من القيادات التنفيذية بالبنوك المحلية أعضاء لجان الاتحاد النوعية المختلفة.
وفي هذا الصدد، قال أمين عام اتحاد مصارف الكويت د. يعقوب الرفاعي إن الاتحاد يحرص دائما على تنظيم مختلف المناسبات التي تجمع كل البنوك المحلية، لاسيما الغبقة السنوية، والتي تتسم بأجواء رمضانية جميلة، بهدف تعزيز التواصل والتعاون ودعم الروابط بين البنوك الأعضاء باتحاد مصارف الكويت.
من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة نادي مصارف الكويت يوسف الرويح، انه في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التواصل وتعزيز العلاقات بين موظفي القطاع المصرفي الكويتي، نظم اتحاد مصارف الكويت بالتعاون مع نادي مصارف الكويت غبقة رمضانية جمعت القيادات المصرفية وعددا من موظفي القطاع المصرفي، وجرى خلالها تبادل التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك، مع التمنيات بالنجاح والتقدم لقطاع المصارف في الكويت.
وأكد الرويح أهمية هذا النوع من اللقاءات التي تعكس ترابط موظفي المصارف الكويتية، مشيرا إلى أهمية تنظيم مثل هذه اللقاءات مما يعزز الروح الجماعية التي تنعكس على بيئة العمل وتسهم في تحقيق الأهداف المشتركة.
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