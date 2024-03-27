محمد الجراح KIB يواصل نتائجه الإيجابية والتوسع بخططه

(MENAFN
- Al-Anbaa)
رائد بوخمسين: 2023 عام حافل بالإنجازات الرقمية لـ «KIB» البنك ركّز بالسنوات الماضية على الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتطوير مهارات رأسماله البشري لتوفير حلول مبتكرة متوافقة مع الشريعة الإسلامية الجراح: حققنا بالعام الماضي تقدماً جوهرياً وإنجازات حقيقية لمعظم المبادرات والركائز الأساسية لخطتنا الإستراتيجية بوخمسين: نمو الربحية تزامن مع تعزيز المركز المالي للبنك.. واتخاذه سياسات تحوطية شاملة وسديدة لإدارة المخاطر السقا: النتائج الجيدة تعكس حرصنا المستمر وجهودنا الدؤوبة في التركيز على تعزيز موقعنا المتميز بالسوق المصرفي
رباب الجوهري
عقد بنك الكويت الدولي (KIB) اجتماعي الجمعية العامة للمساهمين (العادية وغير العادية) أمس، وذلك بنسبة حضور بلغت 75.22%، والتي اعتمدت بنود جدولي أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية والتي من ضمنها توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 5% من القيمة الاسمية للسهم (أي بما يمثل 5 فلوس للسهم الواحد)، بالإضافة إلى توزيع أسهم منحة بواقع 3% (أي 3 أسهم لكل 100 سهم) من رأس المال المصدر والمدفوع.
وقد افتتح رئيس مجلس إدارة مجموعة «KIB»، الشيخ محمد جراح الصباح، اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للبنك، بكلمة تحدث من خلالها عن نتائج مجموعة KIB وسط استمرار الظروف الجيوسياسية التي تفرض تأثيرها على المشهد الاقتصادي العالمي.
وقال الجراح: «ما زلنا نواصل التميز والإنجاز رغم التغيرات المتلاحقة حولنا، متسلحين بخطتنا الاستراتيجية المحكمة ودعم مجلس إدارتنا وشغف موظفينا وتفانيهم، حيث تواصل مجموعة KIB مسار النمو المستدام بما تعكس قوة مركزها المالي ونجاح استراتيجيتها ومرونة نموذج أعمالها، معززا مكانتها كأحد البنوك الإسلامية الرائدة على الصعيد المحلي».
وأضاف: «لقد كان التحسن والتطور في الأداء عنوان العام المالي الفائت، وذلك بفضل حرص مجموعة KIB على توسيع نطاق خدماتها المصرفية التجارية، بهدف تحقيق نمو إيجابي متنوع ومستدام في أنشطة الأعمال الرئيسية، وفي قطاعات اقتصادية مستهدفة تتوافق مع خططه الاستراتيجية، إلى جانب توطيد علاقات الأعمال مع الشركاء الرئيسيين وتأسيس شراكات استراتيجية جديدة، ما انعكس بشكل إيجابي واضح على حجم وجودة وتنوع المحفظة التمويلية والاستثمارية للبنك، وعلى كفاءة عملياته والارتقاء بتجربة عملائه».
المؤشرات المالية
وفي تعليقه على أهم الإنجازات من واقع بياناته المالية، أوضح الجراح أن مجموعة KIB حققت نموا في صافي الأرباح العائدة لمساهمي البنك بنسبة 40%، حيث بلغت 19 مليون دينار تقريبا، بربحية 10.28 فلوس للسهم، في حين ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 16% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتبلغ 73 مليون دينار تقريبا في نهاية العام 2023.
وبينت النتائج المالية المجمعة ارتفاعا في الإيرادات التمويلية بنسبة 51% لتصل إلى 172 مليون دينار، مقارنة بمبلغ 114 مليون دينار تقريبا للعام الماضي، وكذلك تم تسجيل ارتفاع في إيرادات الاستثمار بنسبة 13%، إضافة إلى أن حسابات المودعين قد تجاوزت مبلغ 2 مليار دينار، كما في 31 ديسمبر 2023.
وارتفعت حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك بنسبة 31% لتبلغ 333 مليون دينار في 31 ديسمبر 2023. كما استمر البنك في الحفاظ على معدل متميز لكفاية رأس المال طبقا لتعليمات بنك الكويت المركزي بخصوص بازل 3، حيث بلغت النسبة 19.8%.
وأكد الجراح على أن هذه النتائج تحققت بالتزامن مع نجاح البنك في تحسين جودة أصوله خلال 2023، فقد بلغ إجمالي الموجودات 3.62 مليارات دينار، كما بلغ حجم المحفظة التمويلية للبنك 2.49 مليار دينار، في حين بلغت محفظة الاستثمارات في الأوراق المالية المتركزة على استثمارات في صكوك عالية الجودة مبلغ 363 مليون دينار تقريبا، كما في 31 ديسمبر 2023.
وأضاف الجراح: «لقد حققنا خلال العام الماضي تقدما جوهريا وإنجازات حقيقية في معظم المبادرات وكل الركائز الأساسية لخطتنا الاستراتيجية، وكان في مقدمتها عمليات التطوير الجذرية على البنية التحتية التكنولوجية، والتي امتدت لتشمل تحديث أو ترقية معظم أنظمتنا الرئيسية، ما عزز قدراتنا على تطوير الأنظمة وإطلاق الخدمات والمنتجات الرقمية بشكل أسرع وأكثر ابتكارا، وبالتالي انعكس إيجابيا على منتجاتنا وخدماتنا، حجما ونوعية وتنوعا، إذ اتسعت بشكل ملحوظ خلال العام، حيث تم إطلاق منصات رقمية متخصصة لمجموعة من القطاعات الهامة مثل القطاع العقاري، وقطاع المبادرين، والشركاء التجاريين».
إنجازات مستدامة
من جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة KIB، رائد جواد بوخمسين: «إن نمو ربحية KIB يتزامن مع تعزيز المركز المالي للبنك، إضافة إلى اتخاذه سياسات تحوطية شاملة وسديدة لإدارة المخاطر، وبنهج معتمد وموثوق لإدارة الأزمات».
وأضاف ان العام 2023 شهد نجاح عملية الزيادة في رأسمال البنك، وذلك تماشيا مع تبني KIB لاستراتيجية التحول الرقمي والخطط الجوهرية التي تشملها، والجهود الهادفة إلى تحديث نموذج الأعمال ورفع مؤشرات النمو المستدام وتحقيق مزيد من التطور، حيث استكمل KIB، خلال شهر يونيو 2023، عملية الاكتتاب في زيادة رأس المال بنجاح من خلال طرح 428.571.429 سهما بقيمة 60 مليون دينار. حيث بلغت نسبة الزيادة في رأس المال المدفوع 34.98% ليصل إلى 165.4 مليون دينار، وقد تجاوزت عملية الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية - التي امتدت من 30 مايو حتى 13 يونيو - نسبة 687%، ما يعكس ثقة المساهمين والمستثمرين باستراتيجية KIB الديناميكية ورؤيته المستقبلية.
وفي صعيد مقابل، قال بوخمسين: «إن 2023 كان عاما حافلا بالإنجازات على الصعيد الرقمي، حيث إن تركيز البنك خلال السنوات الماضية على الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتطوير مهارات رأسماله البشري، أدى إلى إحداث ثورة على صعيد الحلول والمنتجات الرقمية المبتكرة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية وعلى أعلى المستويات العالمية».
ولفت إلى أن KIB كشف خلال العام الماضي عن 3 منصات رقمية جديدة ومطورة، هي منصة KIB Aqari العقارية الرقمية الجديدة بالكامل، والتجديد الشامل للمنصة الرقمية للشركات، وتطبيق KIB موبايل بحلته الجديدة، وذلك تأكيدا على التزام البنك بمواكبة أحدث الابتكارات الرقمية وخطة التوسع بالخدمات والمنتجات المصرفية الإلكترونية، من أجل توفير كل احتياجات العملاء بأسلوب أكثر شمولا وكفاءة وأمانا.
دعم المبادرين
وأشاد بوخمسين بإطلاق البنك شركة «KIB مركز مبادر» لدعم شريحة رواد الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تأسيس شركة الدولي انفست للاستثمار (KIB Invest) برأسمال قدره 45 مليون دينار لممارسة أنشطة الاستثمار الإسلامي، والتي تعتبر الذراع الاستثماري للبنك من حيث توفير مجموعة متكاملة من الخدمات الاستثمارية التي تلبي طموحات وتطلعات العملاء، في الأسواق المحلية والعالمية، وذلك بإدارة وإشراف فريق عمل متميز. وقال بوخمسين في هذا الإطار: «يأتي تأسيس الشركة الجديدة ضمن مساعي مجموعة KIB المتواصلة لتعزيز دورها المحوري في تنشيط سوق رأس المال المحلي، وتوفير فرص استثمارية مميزة للعملاء، وزيادة قاعدة عملائها من المستثمرين، وتزويدهم بخيارات استثمارية مدروسة ومتنوعة تحقق لهم أعلى العوائد بأقل المخاطر».
ومن جانب آخر، تواصل مجموعة KIB تقديم خدمات التأمين التكافلي المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وذلك من خلال إحدى شركاتها التابعة «الدولي للتأمين التكافلي».
مسيرة نجاحات وجوائز
وعلى صعيد متصل، قال نائب الرئيس التنفيذي في مجموعة KIB، محمد سعيد السقا: «إن النتائج المالية الجيدة التي حققتها مجموعة KIB للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، تعكس حرصها المستمر وجهودها الدؤوبة في التركيز على تعزيز موقعها المتميز في السوق المصرفي المحلي، كما تؤكد قدرتها على التخطيط الاستراتيجي ورؤية بعيدة المدى التي تمكنها في كل مرحلة من الارتقاء والمضي قدما نحو تحقيق نتائج مالية إيجابية مستدامة والحفاظ على جودة أصولها».
وأضاف السقا: «لقد استحق أداء مجموعة KIB المتميز والقوي، طوال العام الماضي، التقدير والتكريم، فقد حصدت مجموعة من الجوائز والشهادات المرموقة التي تؤكد استمرارها بتحقيق التقدم والإنجازات الكبيرة في مجال التمويل الإسلامي والمسؤولية الاجتماعية، حيث حصلت على عدة جوائز من مجلة وورلد فاينانس، وهي جائزة أفضل بنك إسلامي في الكويت لعام 2023، وجائزة أفضل المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية التي تركز على العملاء في الكويت».
من جهة أخرى، حصل البنك على جوائز متنوعة من كابيتال فاينانس إنترناشيونال (CFI) إذ توج بجائزة أفضل رؤية مصرفية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023، وجائزة أفضل بنك متوافق مع الشريعة الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام 2023، إضافة إلى جائزة أفضل بنك في برنامج الثقافة المصرفية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023. وتم تكريم KIB كذلك بجائزة أفضل بنك في الكويت من حيث نشر الوعي المالي والتوعية المصرفية لعام 2023 من الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب.
من جانب آخر، أكد السقا أن مجموعة KIB عملت خلال العام 2023 على تطوير النهج الذي تتبناه في برنامجها الشامل للمسؤولية الاجتماعية. فقد جدد البنك التزامه بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، انطلاقا من حرصه على الإسهام بدور أكثر كفاءة وفاعلية في تحقيق التنمية المستدامة التي تشمل كافة القطاعات الحيوية.
شكر وتقدير
تقدم الشيخ محمد الجراح بخالص شكره وتقديره إلى كل المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لدعمهم المتواصل للبنك، وإلى كل من ساند مسيرته، كما توجه بالشكر إلى بنك الكويت المركزي لدعمه المستمر، مثمنا دوره الرقابي والإشرافي المتميز، إضافة إلى كل من وزارة التجارة والصناعة على جهودها الحثيثة في دعم الأنشطة التجارية والاقتصادية في البلاد وهيئة أسواق المال على دورها الإشرافي والرقابي الداعم لبيئة استثمارية جاذبة وتنافسية في دولة الكويت.
كما شكر الجراح كلا أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للبنك، وموظفي البنك على جهودهم المتميزة، وعملاء البنك على ثقتهم ودعمهم المستمر لمسيرة KIB ومساهمتهم الفاعلة في إنجازاته، كما أثنى أيضا على الجهود التي بذلتها الدولة، أميرا وحكومة وشعبا، للحفاظ على استقرار البلاد وأمنها.
مجموعة مصرفية متنوعة وشاملة
بنك الكويت الدولي (KIB) هو بنك يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية ومقره دولة الكويت، تأسس عام 1973، وعرف في البداية باسم البنك العقاري الكويتي، ومن ثم تحول إلى بنك إسلامي عام 2007. وفي العام 2018، بدأ KIB فصلا جديدا من مسيرته الحافلة بالتطور والتغيير من خلال استراتيجيته الجديدة التي تركز على تقديم تجربة ذات مستوى أعلى للعملاء تحت شعار «بنك للحياة».
ومن خلال شبكة فروعه المنتشرة في جميع أنحاء الكويت، يقدم KIB مجموعة متنوعة وشاملة من المنتجات والخدمات المصرفية، بالإضافة إلى الحلول الرقمية المبتكرة التي تتماشى مع أفضل المعايير الدولية. وانسجاما مع رسالته الوطنية، يقدم KIB برنامجا رائدا في مجال المسؤولية الاجتماعية يهدف إلى التأثير الإيجابي على المجتمع وأفراده من خلال عدد كبير من المبادرات والنشاطات الهادفة.
واليوم، يسير KIB بخطوات ثابتة في مرحلة التنفيذ المتقدمة لأهدافه الاستراتيجية، حيث رسخ دوره كأحد اللاعبين الرئيسيين في القطاع المصرفي الكويتي، كما حافظ على وضعه المالي القوي ونتائجه المتميزة باستمرار، مما أهله للاعتراف به دوليا نظرا لتصنيفه الائتماني القوي ومتانة مركزه المالي.
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