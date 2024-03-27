محمد الجراح KIB يواصل نتائجه الإيجابية والتوسع بخططه



رائد بوخمسين: 2023 عام حافل بالإنجازات الرقمية لـ «KIB»

البنك ركّز بالسنوات الماضية على الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتطوير مهارات رأسماله البشري لتوفير حلول مبتكرة متوافقة مع الشريعة الإسلامية

الجراح: حققنا بالعام الماضي تقدماً جوهرياً وإنجازات حقيقية لمعظم المبادرات والركائز الأساسية لخطتنا الإستراتيجية

بوخمسين: نمو الربحية تزامن مع تعزيز المركز المالي للبنك.. واتخاذه سياسات تحوطية شاملة وسديدة لإدارة المخاطر السقا: النتائج الجيدة تعكس حرصنا المستمر وجهودنا الدؤوبة في التركيز على تعزيز موقعنا المتميز بالسوق المصرفي

رباب الجوهريعقد بنك الكويت الدولي (KIB) اجتماعي الجمعية العامة للمساهمين (العادية وغير العادية) أمس، وذلك بنسبة حضور بلغت 75.22%، والتي اعتمدت بنود جدولي أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية والتي من ضمنها توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 5% من القيمة الاسمية للسهم (أي بما يمثل 5 فلوس للسهم الواحد)، بالإضافة إلى توزيع أسهم منحة بواقع 3% (أي 3 أسهم لكل 100 سهم) من رأس المال المصدر والمدفوع.وقد افتتح رئيس مجلس إدارة مجموعة «KIB»، الشيخ محمد جراح الصباح، اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية للبنك، بكلمة تحدث من خلالها عن نتائج مجموعة KIB وسط استمرار الظروف الجيوسياسية التي تفرض تأثيرها على المشهد الاقتصادي العالمي.وقال الجراح: «ما زلنا نواصل التميز والإنجاز رغم التغيرات المتلاحقة حولنا، متسلحين بخطتنا الاستراتيجية المحكمة ودعم مجلس إدارتنا وشغف موظفينا وتفانيهم، حيث تواصل مجموعة KIB مسار النمو المستدام بما تعكس قوة مركزها المالي ونجاح استراتيجيتها ومرونة نموذج أعمالها، معززا مكانتها كأحد البنوك الإسلامية الرائدة على الصعيد المحلي».وأضاف: «لقد كان التحسن والتطور في الأداء عنوان العام المالي الفائت، وذلك بفضل حرص مجموعة KIB على توسيع نطاق خدماتها المصرفية التجارية، بهدف تحقيق نمو إيجابي متنوع ومستدام في أنشطة الأعمال الرئيسية، وفي قطاعات اقتصادية مستهدفة تتوافق مع خططه الاستراتيجية، إلى جانب توطيد علاقات الأعمال مع الشركاء الرئيسيين وتأسيس شراكات استراتيجية جديدة، ما انعكس بشكل إيجابي واضح على حجم وجودة وتنوع المحفظة التمويلية والاستثمارية للبنك، وعلى كفاءة عملياته والارتقاء بتجربة عملائه».المؤشرات الماليةوفي تعليقه على أهم الإنجازات من واقع بياناته المالية، أوضح الجراح أن مجموعة KIB حققت نموا في صافي الأرباح العائدة لمساهمي البنك بنسبة 40%، حيث بلغت 19 مليون دينار تقريبا، بربحية 10.28 فلوس للسهم، في حين ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 16% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي لتبلغ 73 مليون دينار تقريبا في نهاية العام 2023.وبينت النتائج المالية المجمعة ارتفاعا في الإيرادات التمويلية بنسبة 51% لتصل إلى 172 مليون دينار، مقارنة بمبلغ 114 مليون دينار تقريبا للعام الماضي، وكذلك تم تسجيل ارتفاع في إيرادات الاستثمار بنسبة 13%، إضافة إلى أن حسابات المودعين قد تجاوزت مبلغ 2 مليار دينار، كما في 31 ديسمبر 2023.وارتفعت حقوق الملكية العائدة لمساهمي البنك بنسبة 31% لتبلغ 333 مليون دينار في 31 ديسمبر 2023. كما استمر البنك في الحفاظ على معدل متميز لكفاية رأس المال طبقا لتعليمات بنك الكويت المركزي بخصوص بازل 3، حيث بلغت النسبة 19.8%.وأكد الجراح على أن هذه النتائج تحققت بالتزامن مع نجاح البنك في تحسين جودة أصوله خلال 2023، فقد بلغ إجمالي الموجودات 3.62 مليارات دينار، كما بلغ حجم المحفظة التمويلية للبنك 2.49 مليار دينار، في حين بلغت محفظة الاستثمارات في الأوراق المالية المتركزة على استثمارات في صكوك عالية الجودة مبلغ 363 مليون دينار تقريبا، كما في 31 ديسمبر 2023.وأضاف الجراح: «لقد حققنا خلال العام الماضي تقدما جوهريا وإنجازات حقيقية في معظم المبادرات وكل الركائز الأساسية لخطتنا الاستراتيجية، وكان في مقدمتها عمليات التطوير الجذرية على البنية التحتية التكنولوجية، والتي امتدت لتشمل تحديث أو ترقية معظم أنظمتنا الرئيسية، ما عزز قدراتنا على تطوير الأنظمة وإطلاق الخدمات والمنتجات الرقمية بشكل أسرع وأكثر ابتكارا، وبالتالي انعكس إيجابيا على منتجاتنا وخدماتنا، حجما ونوعية وتنوعا، إذ اتسعت بشكل ملحوظ خلال العام، حيث تم إطلاق منصات رقمية متخصصة لمجموعة من القطاعات الهامة مثل القطاع العقاري، وقطاع المبادرين، والشركاء التجاريين».إنجازات مستدامةمن جانبه، قال نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في مجموعة KIB، رائد جواد بوخمسين: «إن نمو ربحية KIB يتزامن مع تعزيز المركز المالي للبنك، إضافة إلى اتخاذه سياسات تحوطية شاملة وسديدة لإدارة المخاطر، وبنهج معتمد وموثوق لإدارة الأزمات».وأضاف ان العام 2023 شهد نجاح عملية الزيادة في رأسمال البنك، وذلك تماشيا مع تبني KIB لاستراتيجية التحول الرقمي والخطط الجوهرية التي تشملها، والجهود الهادفة إلى تحديث نموذج الأعمال ورفع مؤشرات النمو المستدام وتحقيق مزيد من التطور، حيث استكمل KIB، خلال شهر يونيو 2023، عملية الاكتتاب في زيادة رأس المال بنجاح من خلال طرح 428.571.429 سهما بقيمة 60 مليون دينار. حيث بلغت نسبة الزيادة في رأس المال المدفوع 34.98% ليصل إلى 165.4 مليون دينار، وقد تجاوزت عملية الاكتتاب في أسهم حقوق الأولوية - التي امتدت من 30 مايو حتى 13 يونيو - نسبة 687%، ما يعكس ثقة المساهمين والمستثمرين باستراتيجية KIB الديناميكية ورؤيته المستقبلية.وفي صعيد مقابل، قال بوخمسين: «إن 2023 كان عاما حافلا بالإنجازات على الصعيد الرقمي، حيث إن تركيز البنك خلال السنوات الماضية على الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتطوير مهارات رأسماله البشري، أدى إلى إحداث ثورة على صعيد الحلول والمنتجات الرقمية المبتكرة والمتوافقة مع الشريعة الإسلامية وعلى أعلى المستويات العالمية».ولفت إلى أن KIB كشف خلال العام الماضي عن 3 منصات رقمية جديدة ومطورة، هي منصة KIB Aqari العقارية الرقمية الجديدة بالكامل، والتجديد الشامل للمنصة الرقمية للشركات، وتطبيق KIB موبايل بحلته الجديدة، وذلك تأكيدا على التزام البنك بمواكبة أحدث الابتكارات الرقمية وخطة التوسع بالخدمات والمنتجات المصرفية الإلكترونية، من أجل توفير كل احتياجات العملاء بأسلوب أكثر شمولا وكفاءة وأمانا.دعم المبادرينوأشاد بوخمسين بإطلاق البنك شركة «KIB مركز مبادر» لدعم شريحة رواد الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تأسيس شركة الدولي انفست للاستثمار (KIB Invest) برأسمال قدره 45 مليون دينار لممارسة أنشطة الاستثمار الإسلامي، والتي تعتبر الذراع الاستثماري للبنك من حيث توفير مجموعة متكاملة من الخدمات الاستثمارية التي تلبي طموحات وتطلعات العملاء، في الأسواق المحلية والعالمية، وذلك بإدارة وإشراف فريق عمل متميز. وقال بوخمسين في هذا الإطار: «يأتي تأسيس الشركة الجديدة ضمن مساعي مجموعة KIB المتواصلة لتعزيز دورها المحوري في تنشيط سوق رأس المال المحلي، وتوفير فرص استثمارية مميزة للعملاء، وزيادة قاعدة عملائها من المستثمرين، وتزويدهم بخيارات استثمارية مدروسة ومتنوعة تحقق لهم أعلى العوائد بأقل المخاطر».ومن جانب آخر، تواصل مجموعة KIB تقديم خدمات التأمين التكافلي المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، وذلك من خلال إحدى شركاتها التابعة «الدولي للتأمين التكافلي».مسيرة نجاحات وجوائزوعلى صعيد متصل، قال نائب الرئيس التنفيذي في مجموعة KIB، محمد سعيد السقا: «إن النتائج المالية الجيدة التي حققتها مجموعة KIB للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023، تعكس حرصها المستمر وجهودها الدؤوبة في التركيز على تعزيز موقعها المتميز في السوق المصرفي المحلي، كما تؤكد قدرتها على التخطيط الاستراتيجي ورؤية بعيدة المدى التي تمكنها في كل مرحلة من الارتقاء والمضي قدما نحو تحقيق نتائج مالية إيجابية مستدامة والحفاظ على جودة أصولها».وأضاف السقا: «لقد استحق أداء مجموعة KIB المتميز والقوي، طوال العام الماضي، التقدير والتكريم، فقد حصدت مجموعة من الجوائز والشهادات المرموقة التي تؤكد استمرارها بتحقيق التقدم والإنجازات الكبيرة في مجال التمويل الإسلامي والمسؤولية الاجتماعية، حيث حصلت على عدة جوائز من مجلة وورلد فاينانس، وهي جائزة أفضل بنك إسلامي في الكويت لعام 2023، وجائزة أفضل المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية التي تركز على العملاء في الكويت».من جهة أخرى، حصل البنك على جوائز متنوعة من كابيتال فاينانس إنترناشيونال (CFI) إذ توج بجائزة أفضل رؤية مصرفية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2023، وجائزة أفضل بنك متوافق مع الشريعة الإسلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام 2023، إضافة إلى جائزة أفضل بنك في برنامج الثقافة المصرفية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023. وتم تكريم KIB كذلك بجائزة أفضل بنك في الكويت من حيث نشر الوعي المالي والتوعية المصرفية لعام 2023 من الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب.من جانب آخر، أكد السقا أن مجموعة KIB عملت خلال العام 2023 على تطوير النهج الذي تتبناه في برنامجها الشامل للمسؤولية الاجتماعية. فقد جدد البنك التزامه بمبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG)، انطلاقا من حرصه على الإسهام بدور أكثر كفاءة وفاعلية في تحقيق التنمية المستدامة التي تشمل كافة القطاعات الحيوية.شكر وتقديرتقدم الشيخ محمد الجراح بخالص شكره وتقديره إلى كل المساهمين وأعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لدعمهم المتواصل للبنك، وإلى كل من ساند مسيرته، كما توجه بالشكر إلى بنك الكويت المركزي لدعمه المستمر، مثمنا دوره الرقابي والإشرافي المتميز، إضافة إلى كل من وزارة التجارة والصناعة على جهودها الحثيثة في دعم الأنشطة التجارية والاقتصادية في البلاد وهيئة أسواق المال على دورها الإشرافي والرقابي الداعم لبيئة استثمارية جاذبة وتنافسية في دولة الكويت.كما شكر الجراح كلا أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للبنك، وموظفي البنك على جهودهم المتميزة، وعملاء البنك على ثقتهم ودعمهم المستمر لمسيرة KIB ومساهمتهم الفاعلة في إنجازاته، كما أثنى أيضا على الجهود التي بذلتها الدولة، أميرا وحكومة وشعبا، للحفاظ على استقرار البلاد وأمنها.مجموعة مصرفية متنوعة وشاملةبنك الكويت الدولي (KIB) هو بنك يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية ومقره دولة الكويت، تأسس عام 1973، وعرف في البداية باسم البنك العقاري الكويتي، ومن ثم تحول إلى بنك إسلامي عام 2007. وفي العام 2018، بدأ KIB فصلا جديدا من مسيرته الحافلة بالتطور والتغيير من خلال استراتيجيته الجديدة التي تركز على تقديم تجربة ذات مستوى أعلى للعملاء تحت شعار «بنك للحياة».ومن خلال شبكة فروعه المنتشرة في جميع أنحاء الكويت، يقدم KIB مجموعة متنوعة وشاملة من المنتجات والخدمات المصرفية، بالإضافة إلى الحلول الرقمية المبتكرة التي تتماشى مع أفضل المعايير الدولية. وانسجاما مع رسالته الوطنية، يقدم KIB برنامجا رائدا في مجال المسؤولية الاجتماعية يهدف إلى التأثير الإيجابي على المجتمع وأفراده من خلال عدد كبير من المبادرات والنشاطات الهادفة.واليوم، يسير KIB بخطوات ثابتة في مرحلة التنفيذ المتقدمة لأهدافه الاستراتيجية، حيث رسخ دوره كأحد اللاعبين الرئيسيين في القطاع المصرفي الكويتي، كما حافظ على وضعه المالي القوي ونتائجه المتميزة باستمرار، مما أهله للاعتراف به دوليا نظرا لتصنيفه الائتماني القوي ومتانة مركزه المالي.