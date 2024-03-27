السعودية تشهد 3 سنوات متتالية من النمو في استثمارات الملكية الخاصة

الرياض – أصداف نيوز:

كشف“تقرير الملكية الخاصة في المملكة العربية السعودية” أن المملكة شهدت طفرة ملحوظة في نشاط الملكية الخاصة على مدى السنوات الخمس الماضية، حيث وصلت إلى رقم قياسي جديد في عام 2023 بلغ 15 مليار ريال (حوالي 4 مليار دولار).

وأكد التقرير الصادر اليوم عن MAGNiTT، منصة بيانات الاستثمار في الشركات، وبرعاية من SVC، أن نشاط الملكية الخاصة في المملكة أظهر نموًا ثابتًا منذ عام 2020، حيث شهد ارتفاعًا كبيرًا بمقدار 3.7 أضعاف في عام 2021 وقفز أكثر في عام 2022 إلى 5.9 أضعاف مستواه في عام 2021.

وشهد توزّع صفقات الملكية الخاصة تحولات كبيرة، لا سيما مع التركيز الواضح على صفقات الاستحواذ، التي شهدت زيادة ملحوظة بمقدار 20 نقطة مئوية في حصتها من الإجمالي بين عامي 2020 و2023، بينما شهدت صفقات استثمار الملكية الخاصة لمرحلة النمو في الوقت نفسه ارتفاعًا بمقدار نقطتين مئوية خلال نفس الفترة.

وعلى مدار السنوات الخمس الماضية، هيمنت صفقات الاستحواذ على المشهد الاستثماري للملكية الخاصة، حيث استحوذت على متوسط 80% من إجمالي استثمارات الملكية الخاصة. ويؤكد هذا المسار على الديناميكية المتطورة والأهمية المتزايدة للملكية الخاصة ضمن المنظومة المالية في المملكة، مما يعكس التحول الاستراتيجي في الاستثمار.

وبين التقرير أن نشاط الملكية الخاصة في المملكة اتسم بتنوع كبير في الصفقات وتركيز في قطاعات محددة على مدى السنوات الخمس الماضية، حيث برز قطاع الأغذية والمشروبات كأكثر القطاعات تداولًا ضمن قطاع الملكية الخاصة بين عامي 2019 و2023. فيما احتل قطاع الصناعة المركز الأول من حيث إجمالي استثمارات الملكية الخاصة، حيث استحوذ على 46% منها خلال هذه الفترة.

وأضاف:“إلى جانب التزامنا بتطوير منظومة الاستثمار الجريء، كما ورد في تقرير الاستثمار الجريء في المملكة العربية السعودية لعام 2023 الذي أصدرته MAGNiTT برعاية SVC، فإننا في SVC نواصل التزامنا الثابت بتطوير الجوانب المتنوعة لمنظومة رأس المال الخاص في المملكة العربية السعودية بشكل فعال. ويتجلى ذلك من خلال إطلاق البرامج والمنتجات الاستثمارية المناسبة، والتي تم تصميمها بدقة بناءًا على تحليل شامل لمتطلبات المنظومة وتتوافق مع نماذج العمل التي أثبتت جدواها على المستويين الإقليمي والعالمي”.