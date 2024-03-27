“هايسنس” تدخل في شراكة مع“إكس بوكس” لتعزيز تجربة الألعاب من خلال أحدث شاشات العرض بالليزر

(MENAFN
- Asdaf News)
دبي – أصداف نيوز :
أعلنت هايسنس، الشركة الرائدة عالمياً في تصنيع الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، عن دخولها في شراكة جديدة مع إكس بوكس بهدف الارتقاء بتجربة الألعاب والترفيه المنزلي باستخدام تكنولوجيا العرض بالليزر المتطورة.
وباعتبارها شركة رائدة في تكنولوجيا العرض بالليزر، تعمل هايسنس على تحويل مستقبل شاشات العرض إلى حقيقة. وتوفر الشراكة بين منتجات شاشات العرض بالليزر من هايسنس وإكس بوكس، تجربة لا مثيل لها لمجتمع الألعاب من خلال تقديم شاشات يزيد حجمها على 100 بوصة يمكن للمستهلكين الاستمتاع بها في المنزل للحصول على تجربة ألعاب غامرة ومريحة للعين وألوان نقية.
وسيتمكن المستهلكون من توصيل أجهزة إكس بوكس الخاصة بهم بمنتجات العرض بالليزر من هايسنس لتعزيز تجربة الألعاب من خلال مستويات استثنائية من الوضوح والدقة في العرض.
وتوفر تقنية وضع الألعاب من هايسنس لمنتجات العرض بالليزر تجربة ألعاب سلسة وغامرة بفضل معدل التحديث العالي ووضع زمن الاستجابة المنخفض الآلي. وتفخر هايسنس الشرق الأوسط وأفريقيا بقيادة هذه الجهود بالشراكة مع إكس بوكس لتقديم مستقبل الألعاب والترفيه في المنطقة من خلال تجارب مشاهدة ممتازة وشاشات عرض مستدامة، بهدف إحداث نقلة نوعية في مجال الترفيه المنزلي وابتكار تجارب لا تُنسى للجميع.
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