“هايسنس” تدخل في شراكة مع“إكس بوكس” لتعزيز تجربة الألعاب من خلال أحدث شاشات العرض بالليزر

دبي – أصداف نيوز :

أعلنت هايسنس، الشركة الرائدة عالمياً في تصنيع الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، عن دخولها في شراكة جديدة مع إكس بوكس بهدف الارتقاء بتجربة الألعاب والترفيه المنزلي باستخدام تكنولوجيا العرض بالليزر المتطورة.

وباعتبارها شركة رائدة في تكنولوجيا العرض بالليزر، تعمل هايسنس على تحويل مستقبل شاشات العرض إلى حقيقة. وتوفر الشراكة بين منتجات شاشات العرض بالليزر من هايسنس وإكس بوكس، تجربة لا مثيل لها لمجتمع الألعاب من خلال تقديم شاشات يزيد حجمها على 100 بوصة يمكن للمستهلكين الاستمتاع بها في المنزل للحصول على تجربة ألعاب غامرة ومريحة للعين وألوان نقية.

وسيتمكن المستهلكون من توصيل أجهزة إكس بوكس الخاصة بهم بمنتجات العرض بالليزر من هايسنس لتعزيز تجربة الألعاب من خلال مستويات استثنائية من الوضوح والدقة في العرض.

وتوفر تقنية وضع الألعاب من هايسنس لمنتجات العرض بالليزر تجربة ألعاب سلسة وغامرة بفضل معدل التحديث العالي ووضع زمن الاستجابة المنخفض الآلي. وتفخر هايسنس الشرق الأوسط وأفريقيا بقيادة هذه الجهود بالشراكة مع إكس بوكس لتقديم مستقبل الألعاب والترفيه في المنطقة من خلال تجارب مشاهدة ممتازة وشاشات عرض مستدامة، بهدف إحداث نقلة نوعية في مجال الترفيه المنزلي وابتكار تجارب لا تُنسى للجميع.