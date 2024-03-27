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روسيا تطور صواريخ أونيكس وتعزز قدراتها القتالية

3/27/2024 10:10:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلن مصدر مطلع في مجال الصناعة العسكرية الروسية أن الخبراء في روسيا طوروا صواريخ "أونيكس" المضادة للأهداف البحرية، وجعلوها قادرة على ضرب الأهداف الأرضية بدقة عالية.


وقال المصدر لوكالة "تاس" الروسية:"صواريخ أونيكس الروسية التي تستعمل مع منظومات باستييون الساحلية حصلت على رؤوس حربية جديدة مجهزة بمنظومات التوجيه النشط".


وأضاف:"هذه الصواريخ تم تطويرها في الأصل لتكون مضادة للسفن والأهداف البحرية، لكن الرؤوس الحربية التي حصلت عليها والمجهزة بمنظومات التوجيه الذاتي ستمكن هذه الصواريخ من ضرب المواقع الأرضية للعدو بدقة عالية".


وأشار مصدر آخر لوكالة "تاس" أيضا إلى "أن الخبراء الروس يعملون على تطوير تقنيات جديدة لصواريخ أونيكس لجعلها أقل تأثرا بمنظومات الحرب الإلكترونية المعادية".
تم تصميم صواريخ P-800 "أونيكس" الأسرع من الصوت في البداية لتتعمل كصواريخ مضادة للسفن والأهداف البحرية، ويمكن إطلاقها من السفن والغواصات الروسية، ومن منظومات "باستيون" الصاروخية الساحلية، وتمتلك روسيا عدة نسخ مطورة من هذه الصواريخ.


ويبلغ طول صاروخ "أونيكس" 8.9 م، وقطره 70 سم، ووزنه 3100 كلغ تقريبا، ويوجد منه نسخ قادرة على إصابة الأهداف على مسافات تصل إلى 800 كلم.

RT

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