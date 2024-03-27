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الأردن يؤكد ضرورة وقف الحرب المستعرة على قطاع غزة

3/27/2024 10:10:46 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اليوم الأربعاء، المبعوث الياباني الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط أويمورا تسوكاسا.


وتناول الاجتماع الجهود المبذولة لوقف الإجراءات الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية واللاقانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقطاع غزة، وحماية المنطقة من تبعاتها وانعكاساتها الخطيرة.


وشدد الصفدي على ضرورة وقف الحرب المستعرة على قطاع غزة، وضمان حماية المدنيين، واحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضمان إيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة إلى جميع أنحاء القطاع.


وثمن الصفدي موقف اليابان الداعم والمطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وتصويتها لصالح القرار الذي تبناه مجلس الأمن، أول من أمس، والذي يدعو لوقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان المبارك.


من جانبه، ثمن المبعوث الياباني الجهود التي يقوم بها الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، لوقف الحرب وضمان حماية المدنيين، وإيصال المساعدات إلى غزة، وجهوده في تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.

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