تربية النواب تناقش والتدريب المهني سبل تشجيع الطلبة على التوجه للتعليم المهني

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - عقدت لجنة التربية والتعليم النيابية اجتماعاً اليوم الأربعاء، لبحث دور مؤسسة التدريب المهني وهيئة التنمية والتطوير المهارات المهنية والتقنية في تشجيع الطلاب على التوجه للتعليم المهني، وذلك تنفيذاً للتوجيهات الملكية.



وبحسب بيان صحفي أكد رئيس اللجنة، النائب الدكتور بلال المومني، ضرورة وضع خطط لإنشاء تخصصات جامعية جديدة لاستيعاب خريجي التعليم المهني، موضحًا أنه تم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لتعزيز التعليم المهني وتطويره، وبما يتماشى مع متطلبات سوق العمل واحتياجاته.



وشدد على ضرورة منح الأولوية لإنشاء مدارس التعليم والتدريب المهني وتحديثها، وضرورة وجود مدرستين على الأقل في كل لواء، مشيداً بأهمية التدريب المهني وخدماته للمنطقة والمجتمع، مشيرا الى أن التعليم المهني سيسهم بشكل كبير في تخفيف مشكلة البطالة من خلال تأهيل الشباب لسوق العمل وتمكينهم من تحقيق مستقبل مهني مستدام.



إلى ذلك، قال المومني إن اللجنة ستقوم باقتراح بتعديل قانون الهيئة بما يتناسب مع طبيعة عملها، بحيث يتم تفعيل دور الهيئة الرقابي، من خلال إضافة أدوات الرقابة للهيئة من ضابطة عدلية وإعطاء الإنذارات للمراكز المخالفة وغير المرخصة.



من جانبهم، دعا النواب: علي الطروانة، صباح الدردور، محمد الهلالات، رمزي العجارمة، إلى ضرورة الاهتمام بملف التعليم المهني في المرحلة القادمة لما له من دور هام في تقليل نسب البطالة.



من ناحيته، أوضح مدير عام مؤسسة التدريب المهني المهندس أحمد الغرايبة، أن الرؤية الملكية في تطوير وتركيز على المؤسسة تمثل محورًا هامًا في تقليل مشكلة البطالة، مشيراً إلى ضرورة التركيز على الثروة الصناعية من خلال الذكاء الاصطناعي، وأن التدريب المهني هو أكثر شمولية من التعليم المهني، حيث يوفر دورات قصيرة ومتنوعة، وأن المؤسسة تتشارك مع القطاع الخاص من خلال تدريب الطلاب في هذا القطاع.



من جهتها، قدمت رئيسة هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية، المهندسة رغدة الفاعوري، عرضاً شاملاً حول نشأة الهيئة ومهامها وأبرز إنجازاتها.



وقالت، إن الهيئة تأسست العام 2019 بهدف تطوير منظومة المهارات المهنية والتقنية في الأردن، وتُعنى بتطوير المناهج والبرامج التدريبية للتعليم المهني والتقني، وتقييم وتطوير مهارات القوى العاملة، وترخيص مراكز التدريب المهني والتقني، والتعاون مع القطاعين العام والخاص لتطوير المهارات المهنية والتقنية.



وأشارت الفاعوري إلى أن أبرز إنجازات الهيئة تتمثل بترخيص 17 مركزاً تدريباً في الجامعات الأردنية، وتطوير 100 برنامج تدريبي في مختلف المجالات، وتدريب أكثر من 10 آلاف شخص، والتعاون مع أكثر من 500 شركة من القطاع الخاص.



وأكدت أهمية التزام الهيئة بتطوير منظومة المهارات المهنية والتقنية في الأردن بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل واحتياجاته.



وأوضحت الفاعوري أن الهيئة تُعدّ شريكًا رئيسيًا في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، حيث تركز على تطوير مهارات القوى العاملة بما يتماشى مع احتياجات القطاعات الاقتصادية المستهدفة في الرؤية، مؤكدة أن الهيئة ستعمل على تعزيز التعاون مع جميع الجهات المعنية لتعزيز التعليم المهني والتقني وجعله خيارًا جذابًا للشباب.