دبي تشهد فعاليات رياضية دولية ومحلية متنوعة خلال شهر رمضان

سكان دبي وزوارها على موعد خلال شهر رمضان مع مجموعة من التجارب الرياضية

الاستثنائية من خلال جدول حافل بالفعاليات والبطولات والأنشطة الرياضية، وذلك تزامناً مع فعاليات حملة "رمضان في دبي" هذا العام، وبما يعكس المكانة الرائدة لدبي كوجهة رياضية عالمية

وأفضل مدينة في العالم للعيش والزيارة في مختلف المناسبات، ويؤكد جاذبيتها كملتقى للفعاليات الرياضية التي تستقطب كافة فئات المجتمع من مختلف الجنسيات والأعمار.

وعلى مدى أيام الشهر الفضيل، تشهد دبي 33 فعالية رياضية دولية ومحلية وتتنوع بين سباقات الخيول والجري والدراجات الهوائية وكرة القدم والكرة الطائرة وكرة السلة، والريشة الطائرة والتنس، والبادل، والسباحة، والغوص، والشطرنج، والكاراتيه، وسباقات السيارات وسباقات القوارب، والتجديف".

ويتصدر كأس دبي العالمي للخيول 2024 قائمة البطولات الرياضية الدولية التي تقام خلال شهر رمضان، ويُعد الحدث الرياضي الأضخم والأهم على مستوى العالم في مجال سباقات الخيل، وتقام منافساته يوم السبت 30 مارس على مضمار "ميدان" العالمي وبمشاركة نخبة من أقوى الخيول وأفضل الفرسان وأهم الملّاك والمدربين في العالم.

وإضافة للكأس، ستشهد دبي تنظيم 32 فعالية رياضية دولية ومحلية متنوعة تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وتتوزع في مختلف المناطق وتشهد مشاركة واسعة من الرياضيين بجميع مستوياتهم الفنية والبدنية من المحترفين والهواة الإماراتيين والمقيمين من مختلف الجنسيات من داخل وخارج الدولة.

وتتضمن الفعاليات الرياضية، بطولة أقوى رجل في العالم وتقام غدا (الخميس) ، وتنظمها مجموعة الإمارات الرياضية في فندق الإمارات بمدينة دبي الرياضية، ويتنافس فيها أقوى الرياضيين من جميع أنحاء العالم حيث يبرز كل منهم قوته الخارقة في تحطيم الأرقام القياسية لرفع أثقل الأوزان لأطول فترة ممكنة، وجر الشاحنات الثقيلة.

ويمكن لمحبي رياضة البولو متابعة بطولة كأس الأساتذة للبولو في نادي ومنتجع الحبتور للبولو ضمن سلسلة بطولات كأس دبي للبولو وتقام خلال الفترة من 1 إلى 6 أبريل وتشمل الفئات من 6 إلى 8 هنديكاب، وتستقطب أبرز لاعبي البولو في المنطقة والعالم.

كما تتواصل "دورة حتّا الرمضانية الرياضية" الحدث الرياضي الأكبر في منطقة حتّا، التي ينظمها قطاع الألعاب الجماعية في نادي حتّا الرياضي بدعم من "صندوق الفرجان"، وتُقام في الصالة الرياضية بمدرسة الظهرة للتعليم الأساسي والثانوي في منطقة حتّا، وتتضمن 8 ألعاب رياضية هي: كرة قدم الصالات، والكرة الطائرة رجال وسيدات، والكرة الطائرة الشاطئية، والريشة الطائرة للسيدات، وسباق الجري 5 و3 و1.5 كيلومتر، ورفع الأثقال، ومسيرة المشي لكبار المواطنين، والرياضات الالكترونية.

وتستمر بطولة الوفاء الرمضانية لكرة القدم حتى 5 أبريل في حديقة الورقاء، ويُقام كأس الأسطورة لكرة القدم في سبورتس باي أمانا بمنطقة أبوهيل ويستمر حتى 23 أبريل، كما تقام دورة القوز الرمضانية لكرة القدم في حديقة القوز وتستمر حتى 4 أبريل، فيما يشهد مجمع حمدان الرياضي غدا (الخميس) ختام الجولة الأولى من كأس قراصنة أبينا للغوص والتي بدأت فعالياتها يوم أمس الثلاثاء، وتقام الجولة الثانية في "ديب دايف دبي" خلال يومي 30 و31 مارس، ويقام سباق الدراجات الهوائية الخيري دعمًا للمتضررين من الوضع الراهن في قطاع غزة، في دي إكس بايك ميدان غداً الخميس 28 مارس، وتقام بطولة ليجند ستار للبادل للسيدات في نادي رالي بمنطقة القوز يوم الأحد 31 مارس.

وتتواصل دورة ند الشبا الرياضية حتى 31 مارس وتقام في مجمع ند الشبا الرياضي، وتستضيف أكاديمية جيمس ولنغتون على شارع الخيل بطولة رمضان الرياضية للألعاب المختلطة ودوري رمضان لكرة القدم للرجال اللذين يستمران حتى 7 أبريل، كما يستضيف نادي دبي لأصحاب الهمم البطولة الرمضانية لكرة القدم التي تستمر حتى 12 أبريل، وتتواصل بطولة كرة القدم المصغرة الرمضانية في صالة إلبارتيدو بمنطقة القرهود حتى 12 أبريل، ويستمر دوري أمريكانو الرمضاني للبادل في نادي بادل برو بمنطقة قرن السبخة حتى 13 أبريل، ويقام الملتقى الرياضي الرمضاني من جامعة بيتس، وبطولة شرطة دبي للألعاب الرمضانية للدراجات الهوائية في دبي آيلاندز.

كما تشهد دبي خلال شهر رمضان المبارك تنظيم بطولة الوفاء لزايد للشطرنج في نادي دبي للشطرنج، وكأس التحدي الرمضاني للبولو في نادي دبي للبولو والفروسية، ودوري شرطة دبي لكرة القدم في مدرسة جيمس الخليج الدولية، وبطولة الجاليات الرمضانية في حديقة أبو هيل، ودورة أبطال الخليج لكرة القدم الرمضانية في مدرسة الأرقم الخاصة، والبطولة الرمضانية لكرة القدم الثلاثية في أكاديمية ريال مدريد، وبطولة رمضان الفرقية للشطرنج في نادي دبي للشطرنج والثقافة، وبطولة أهداف الرمضانية للشركات في نادي أهداف الرياضي بمنطقة القوز 2، وسباق القدرة الرمضاني للدراجات الهوائية في بحيرات القدرة، ومهرجان فيتز الرمضاني الرياضي في عالم دانوب الرياضي، ومسيرة المشي الرمضانية في واحة دبي للسيليكون، وكأس هوكي الجليد المفتوحة في حلقة الثلج بمجمع الرياضة بمنطقة مردف، وبطولة ماجيك الرمضانية للبادل التي تقام في أكاديمية ماجيك الرياضية في حديقة دبي للاستثمار.









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