قبل ثوانٍ من أسوأ حادث تحطم في العالم.. الصورة الأخيرة داخل الطائرة اليابانية المنكوبة عام 1985

حتى يومنا هذا، لا تزال طائرة الخطوط الجوية اليابانية بوينغ 747 التي كانت متجهة من طوكيو إلى أوساكا في 12 أغسطس 1985،والذي خلف 520 قتيلاً

ولم ينج منها سوى أربعة أشخاص، هي أكثر حوادث تحطم طائرة نفاثة دموية في العالم.

ويعتقد أن الرحلة بدأت بشكل طبيعي، حيث صعد على متن الطائرة 509 ركاب و15 من أفراد الطاقم ، غير مدركين للرعب الذي سيعقب ذلك.

وقد حلقت الطائرة بالفعل أربع مرات في ذلك اليوم، ولم يتم الإبلاغ عن أي مخاوف.

ولكن بعد دقائق فقط من الإقلاع، شعر الكابتن ماسامي تاكاهاما والضابط الأول يوتاكا ساساكي بهزة تمزق الطائرة.

بدأت الطائرة بسرعة في تخفيف الضغط، وبدأ السقف في الانهيار بسبب المراحيض الخلفية، وتضرر جسم الطائرة، ودمر المثبت الرأسي بالكامل، وانقطعت جميع الخطوط الهيدروليكية الأربعة.

وتكثف الهواء وتحول إلى ضباب وأجبر أقنعة الأكسجين على النزول بعد ثوانٍ من الشعور بالهزة.

وفي خضم الفوضى والارتباك التي تجتاح المقصورة، تمكن أحد الركاب بطريقة ما من التقاط صورة لهذه اللحظات الأخيرة، بينما كان طاقم الطائرة يكافح من أجل إبقاء الطائرة 747 في الجو.

وبحسب ما ورد استخدم الكابتن تاكاهاما قوة دفع المحرك للصعود والنزول في محاولة يائسة للحفاظ على مستوى الطائرة.

وبعد 32 دقيقة ، أدرك تاكاهاما أن الضرر كان شديدًا للغاية وبدأت الطائرة 747 في الدوران، وفقا لصحيفة " ذا صن".

كانت رحلة الخطوط الجوية اليابانية القاتلة قد دخلت في الدوران حيث غاصت الطائرة آلاف الأقدام قبل أن يشير مقدمتها إلى الأعلى وتصعد الطائرة مرة أخرى.

وصرخ الركاب أثناء دوران الطائرة بسبب التأرجح العنيف، بينما واصل الطيارون القتال من أجل الوصول بالطائرة إلى بر الأمان.



وبعد فترة وجيزة، تحطمت الطائرة المأساوية 747 في سلسلة من التلال على جبل أوسوتاكا ، على بعد 62 ميلًا فقط شمال غرب طوكيو.

وبعد حوالي 20 دقيقة من الاصطدام، أبلغ جندي القوات الجوية الأمريكية مايكل أنتونوتشي عن موقع التحطم.

وبدلاً من إرسال فريق إنقاذ، أحجمت السلطات اليابانية عن افتراض عدم نجاة أحد، وأمرت أنطونوتشي بعدم الحديث عن الحادث.

أرسل الجيش الياباني فرق الإنقاذ في صباح اليوم التالي، بعد 12 ساعة كاملة من الإبلاغ عن الحادث.

وكما كشف أنطونوتشي بعد عشر سنوات: "لقد نجا أربعة أشخاص. وكان من الممكن أن ينجوا أكثر من ذلك بكثير. في وقت حدوث ذلك، أُمرت بعدم التحدث عنه".

وقال أحد الأطباء المشاركين في مهمة الإنقاذ: "لو تم الاكتشاف قبل 10 ساعات، لكان بإمكاننا العثور على المزيد من الناجين".

بينما قالت الناجية يومي أوتشياي إنها سمعت ناجين آخرين يصرخون طوال الليل، حتى ماتوا من البرد القارس.

وأضاف أنتونوتشي أنه "لولا الجهود المبذولة لتجنب إحراج السلطات اليابانية"، لكان من الممكن أن يقوم فريق من مشاة البحرية الأمريكية بتفتيش الحطام بعد أقل من ساعتين من وقوع الحادث.

بعد ذلك بعامين، وبعد تحقيق شامل، خلصت لجنة التحقيق في حوادث الطائرات اليابانية رسميًا إلى أن تخفيف الضغط كان بسبب إصلاح خاطئ من قبل فنيي بوينغ.