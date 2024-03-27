بعد شهر من اكتشافه .. قتل أضخم ثعبان في العالم بالرصاص في الأمازون

عبر عدد من علماء الأحياء عن حزنهم على فقدان أكبر ثعبان في العالم يُدعى "آنا جوليا" بعد أن "قتل بالرصاص على يد الصيادين" يوم الأحد في غابات الأمازون المطيرة بالبرازيل.

اكتشف فريق من 15 عالم أحياء دوليًا الأناكوندا الخضراء الشمالية في فبراير وقرروا أنها نوع جديد بناءً على اختلاف بنسبة 5.5 بالمائة في الحمض النووي الخاص بها مقارنة بالأناكوندا الأخرى، وفقا لصحيفة ديلي ميل.

تم العثور على الثعبان آنا جولي التي يبلغ طوله 26 قدمًا نافقا في نهر فورموسو في منطقة بونيتو الريفية في ولاية ماتو جروسو دو سول بجنوب البرازيل.

وقال باحث هولندي ساعد في اكتشاف الثعبان، إنه كان "حزينًا وغاضبًا" بعد سماعه الأخبار ووصف قتلة الأناكوندا بأنهم "مرضى".

شارك عالم الأحياء البروفيسور فريك فونك الخبر على إنستغرام، قائلا: "مع الكثير من الألم في قلبي، أود أن أخبركم أنه تم العثور على الأناكوندا الضخمة التي سبحت معها نافقة في النهر".

وأضاف "لقد سمعت من مصادر مختلفة أنها قتلت بالرصاص، على الرغم من أنه لا يوجد حتى الآن تأكيد رسمي لسبب الوفاة، أنا حزين جدًا وغاضب جدًا، إلى أي مدى يجب أن تكون مريضًا لتفعل هذا بمثل هذا الحيوان الجميل والفريد من نوعه؟"

وأكد "على حد علمنا، كانت تتمتع بصحة جيدة للغاية ولا تزال في مقتبل حياتها، لذلك كان من الممكن أن تضع العديد من البيض في السنوات القادمة، نظرًا لعدم وجود الكثير من هذه الثعابين العملاقة الضخمة التي تسبح حولها، فإن الضربة التي يتعرض لها التنوع البيولوجي هائلة. لقد كانت أكبر ثعبان رأيته بعيني على الإطلاق."

والتقط عالم الأحياء لقطات مذهلة لنفسه وهو يسبح مع آنا جوليا الشهر الماضي، ويظهر أن الثعبان كان يزن 440 رطلاً.

وفقًا لمخرج أفلام الحياة البرية كريستيان ديميتريس، فإن الثعبان النافق هو نفس الثعبان الذي تم تصويره وهو يسبح مع فونك.

وهذا ما أكدته أيضًا جوليانا تيرا، المتخصصة في الأناكوندا والباحثة في جامعة ساو باولو، التي وصفت آنا جوليا بأنها "رمز لمنطقة بونيتو

قبل الاكتشاف، تم التعرف على نوع واحد فقط من الأناكوندا الخضراء - والتي تسمى أيضًا الأناكوندا العملاقة - في منطقة الأمازون.

وقال البروفيسور فونك في فبراير: "بالتعاون مع 14 عالما آخر من تسع دول، اكتشفنا أن أكبر أنواع الثعابين في العالم، الأناكوندا الخضراء".

وأطلق الباحثون على النوع الجديد الاسم اللاتيني Eunectes akayima، والذي يعني الأناكوندا الخضراء الشمالية.



