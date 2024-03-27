الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات تتبنى خطة شاملة استعدادًا للألعاب الخليجية للشباب

أكدت الدكتورة مي أحمد سلطان الجابر رئيسة الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات أن الوكالة وضعت خطة عمل شاملة استعدادا لدورة الألعاب الخليجية الأولى للشباب 2024 التي تستضيفها الإمارات خلال الفترة من 16 ابريل المقبل إلى 2 مايو 2024، لضمان إقامة الدورة في بيئة تنافسية عادلة ونظيفة.

ويشارك في الدورة 3500 رياضي ورياضية من دول مجلس التعاون الخليجي، يتنافسون في 25 رياضة فردية وجماعية مختلفة تحت شعار "خليجنا واحد.. شبابنا واعد".

وأوضحت رئيسة الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات أن خطة العمل تشمل التخطيط الدقيق لجمع العينات، وإجراءات الاختبارات، وتنظيم حملات التثقيف والتوعية للرياضيين والأطقم المساندة لهم، وفقاً لأحدث التحديثات والمعايير الدولية الصادرة عن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات.

وقالت: "تعمل الوكالة على التنسيق مع اللجنة الأولمبية الوطنية والجهات الأخرى ذات الصلة لدعم تدابير مكافحة المنشطات خلال الدورة .

وأضافت: "ستقوم الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات باتباع المعايير الدولية التي وضعتها الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات (WADA) في إعداد خطة الفحص خلال الدورة، والتي تشمل جمع العينات من اللاعبين من قِبل أخصائيين مؤهلين ومرخصين لجمع العينات لضمان صحة ونزاهة الإجراءات والاختبارات".

وأشارت إلى أنه هناك عادات وسلوكيات خاطئة يجب على المشاركين الحذر منها، وقالت:“يجب أن يكون المشاركون على دراية بالمخاطر المرتبطة باستخدام المواد المحظورة لتحسين الأداء الرياضي، وكذلك أخطار الانخراط في سلوك قد ينتج عنه ارتكاب انتهاك لأنظمة مكافحة المنشطات يضر بنزاهة المنافسة”.

وأضافت: "من المهم أيضاً اتباع الإجراءات الطبية المقررة، وتوخي الحذر من استخدام المواد المحظورة عن غير قصد من خلال المكملات الغذائية، وطلب التوجيه دائماً من المتخصصين في الفرق الطبية وخبراء مكافحة المنشطات".

وبالنسبة إلى آلية اختيار اللاعبين واللاعبات الذين يخضعون لإجراءات فحص المنشطات، قالت الجابر: "اختيار الرياضيين لفحص المنشطات عادةً ما يكون مزيجاً من الاختيار العشوائي والاختيار المستهدف بناءً على معايير محددة، ويضمن الاختبار العشوائي فحص قاعدة واسعة من المشاركين، بينما يركز الاختبار المستهدف على الرياضيين ذوي الأداء الاستثنائي، أو استناداً على عوامل أخرى يتم تحديدها من خلال جمع المعلومات والتقصي، ويهدف هذا النهج إلى ردع تعاطي المنشطات مع تعزيز العدالة والشفافية في عملية الاختبار".

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