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إسطنبول تستضيف دورة الألعاب الأوروبية 2027

3/27/2024 9:19:19 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت اللجنة الأولمبية الأوروبية اليوم الأربعاء اختيار إسطنبول بالإجماع لاستضافة دورة الألعاب الأوروبية الرابعة عام 2027.

وكان الحدث متعدد الرياضات، والذي تم تنظيمه لأول مرة في 2015، خامس ألعاب قارية يجري استحداثها بعد الألعاب الآسيوية ودورة الألعاب الأمريكية وألعاب المحيط الهادي ودورة الألعاب الأفريقية.

وقال سبيروس كابرالوس رئيس اللجنة الأولمبية الأوروبية في بيان "إسطنبول وتركيا صديقتان حميمتان للرياضة الدولية منذ فترة طويلة.

"ستكون إسطنبول المكان المثالي لأفضل الرياضيين في أوروبا للتألق في 2027".

ولن تبني إسطنبول أي أماكن جديدة للألعاب إذ ستعتمد على البنية التحتية الحالية.

وسترفع اللجنة التنفيذية قرارها للجمعية العمومية للجنة الأولمبية الأوروبية في يونيو حزيران للموافقة النهائية.

وقال مراد أكسو رئيس اللجنة البارالمبية التركية العام الماضي، إن تنظيم الألعاب الأوروبية في 2027 جزء من مساعي تركيا للفوز بحق استضافة الألعاب الأولمبية والبارالمبية في 2036.

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