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5 مليارات يورو تكلفة استضافة باريس لدورة الألعاب الأولمبية

3/27/2024 9:19:19 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

ستكلّف دورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية في باريس الصيف المقبل، الخزانة العامة الفرنسية ما يقرب من 5 مليارات يورو.

ويأتي ذلك حسبما أعلن بيير موسكوفيسي، رئيس ديوان المحاسبة الفرنسي.

وخلال مقابلة مع إذاعة (فرانس إنتر) العامة، أوضح موسكوفيسي أن "هذه الأولمبياد ستكلّف البلاد 3 أو 4 أو 5 مليارات يورو"، ومع ذلك فإن تكلفتها "غير معروفة بشكل دقيق" حتى هذه اللحظة.

وأضاف وزير الاقتصاد والمفوض الأوروبي الأسبق للشؤون الاقتصادية "ديوان المحاسبة سيراجع هذا الأمر بعد انتهاء الأولمبياد".

وبالرغم من ذلك، أشار موسكوفيسي إلى أن الفاتورة الأولمبية سيكون لها تأثير "معتدل" على الدين العام الفرنسي.

وستقام الدورة الأولمبية الصيفية في دورتها الـ 33 بالعاصمة الفرنسية في الفترة ما بين 26 يوليو و11 أغسطس من عام 2024.

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