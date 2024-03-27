ميسي: كنت سأعتزل لو خسرنا المونديال

كشف الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين وإنتر ميامي الأمريكي، عن اللحظة التي سيعلن فيها تعليق حذائه، مؤكدًا أنه كان سيعتزل لو لم يحقق لقب مونديال 2022.

وقاد ميسي منتخب بلاده للتويج بكأس العالم الأخيرة، وذلك بعد الفوز على المنتخب الفرنسي بركلات الترجيح.



وقال ميسي في تصريحات عبر بودكاست "Big Time"، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، "لقد كنت محظوظا بتحقيق كل شيء ممكن خلال مسيرتي في عالم كرة القدم، لقد تحققت كل أحلامي، لا أستطيع أن أطلب المزيد، والآن أحاول أن أستمتع كثيرا بكل ما لدي".

وتابع: "كنت سأعتزل في حال لم نحقق لقب المونديال، لكن حاليا لم أفكر في ذلك بعد، في اللحظة التي أشعر فيها أنني لن أقدم الفائدة لفريقي سأعتزل".

وأضاف: "في كأس العالم كانت الضربة القاسية في المباراة الأولى (الهزيمة أمام السعودية)، بعد ذلك عشنا شهرا رائعاً، لقد كنا أبطالا في النهاية ورفعنا كأس العالم وهذه اللحظات هي الأفضل بكل تأكيد".

وعما إذا كان يتقبل النقد، أجاب ميسي: "لكل شخص أحقية النقد، والانتقادات التي تخص كرة القدم لا تزعجني، لأنني أول منتقد لنفسي، وأنا أول من يحاسب نفسي وهذا جزء من اللعبة".

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