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الإمارات غداً.. طقس صحو إلى غائم جزئياً

3/27/2024 9:19:19 AM
(MENAFN- Al-Bayan)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً إلى غائم جزئياً ومغبراً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً خاصة على البحر مثيرة للغبار.

الرياح: شمالية غربية / 15 إلى 25 كم/س تصل إلى 45 كم/س.

الخليج العربي: مضطرب إلى شديد الاضطراب أحياناً. وسيحدث المد الأول عند الساعة 14:56 و المد الثاني عند الساعة 02:52 والجزر الأول عند الساعة 08:54 والجزر الثاني عند الساعة 20:34. بحر عمان: مضطرب الموج.

وسيحدث المد الأول عند الساعة 23:11 والجزر الأول عند الساعة 05:47 .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى.

أبو ظبي 25 21 70 40
دبي 26 21 70 40
الشارقة 26 21 75 35
عجمان 25 22 75 40
أم القيوين 26 19 75 40
رأس الخيمة 26 18 80 40
الفجيرة 30 21 60 25
العـين 27 18 60 20
ليوا 26 18 65 30
الرويس 24 21 55 35
السلع 25 21 60 30
دلـمـا 24 21 75 30
طنب الكبرى / الصغرى 25 21 70 40
أبو موسى 26 22 75 35

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