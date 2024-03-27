الإمارات تدين إعلان الحكومة الإسرائيلية مصادرة 8 آلاف دونم من الأرض الفلسطينية المحتلة

الإمارات تدين إعلان الحكومة الإسرائيلية مصادرة 8 آلاف دونم من الأرض الفلسطينية المحتلة
التاريخ
3/27/2024 9:19:18 AM
(MENAFN
- Al-Bayan)
الإمارات تدين إعلان الحكومة الإسرائيلية مصادرة 8 آلاف دونم من الأرض الفلسطينية المحتلة
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