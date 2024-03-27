الرئيس الصيني: ليس هناك قوى يمكنها أن تعيق وتيرة التقدم التكنولوجي في الصين

أكد الرئيس الصيني شي جين بينج، خلال استقبال رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، في بكين، اليوم الأربعاء، أنه ليس هناك قوى يمكنها أن تعيق وتيرة التقدم التكنولوجي في الصين، بحسب ما ذكره تلفزيون الصين المركزي.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن شي القول، إن إقامة حواجز فى مجال التكنولوجيا وقطع سلاسل الصناعة والتوريد، "لن يؤدي إلا إلى الانقسام والمواجهة".

وأكد شي أن الصين ترحب باستثمار الشركات الهولندية في البلاد، وعلى استعداد لاستيراد المزيد من المنتجات من هولندا.

وأوضح أن الصين وهولندا تحتاجان إلى استكشاف التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الفضي.

جدير بالذكر أن الاقتصاد الفضي

هو الاقتصاد الذي يستهدف شريحة كبار السن من بعد الخمسين والمتقاعدين فما فوقهم، ويشمل إنتاج وتوزيع واستهلاك السلع والخدمات التي تهدف إلى استخدام الإمكانات الشرائية للمسنين وكبار السن وتلبية احتياجاتهم الاستهلاكية والمعيشية والصحية.

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