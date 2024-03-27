جماهير جنين تشيع جثماني الشهيدين عزوقة وبني غرة

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- Palestine News Network ) جنين/PNN- شيعت جماهير شعبنا في محافظة جنين، اليوم الأربعاء، جثماني الشهيدين محمد ناصر السبتي بني غرة (19 عاما) من مخيم جنين، وأيمن يوسف حسان عزوقة (19 عاما) اللذين استُشهدا في قصف نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي في المخيم فجرا، مع الشهيد حمزة حسام عرعراوي (27 عاما) الذي جرى تشييع جثمانه في نابلس.
وانطلقت مسيرة التشييع التي شارك فيها آلاف المواطنين من أمام مستشفى جنين الحكومي، حاملين جثماني الشهيدين على الأكتاف، وجابوا شوارع المدينة ومخيمها، مرددين الهتافات الغاضبة والمنددة بالاحتلال الإسرائيلي وجرائمه بحق شعبنا، والداعية إلى الوحدة الوطنية.
وسار المشيعون حاملين جثماني الشهيدين نحو مقبرتي الشهداء في الحي الشرقي في جنين، والمقبرة الجديدة في مخيم جنين.
ونعت حركة "فتح" إقليم جنين، وفصائل العمل الوطني، الشهداء الثلاثة، في حين عم الإضراب جنين ومخيمها.
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