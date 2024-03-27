Wednesday, 27 March 2024 05:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جماهير جنين تشيع جثماني الشهيدين عزوقة وبني غرة

3/27/2024 9:09:39 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين/PNN- شيعت جماهير شعبنا في محافظة جنين، اليوم الأربعاء، جثماني الشهيدين محمد ناصر السبتي بني غرة (19 عاما) من مخيم جنين، وأيمن يوسف حسان عزوقة (19 عاما) اللذين استُشهدا في قصف نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي في المخيم فجرا، مع الشهيد حمزة حسام عرعراوي (27 عاما) الذي جرى تشييع جثمانه في نابلس.

وانطلقت مسيرة التشييع التي شارك فيها آلاف المواطنين من أمام مستشفى جنين الحكومي، حاملين جثماني الشهيدين على الأكتاف، وجابوا شوارع المدينة ومخيمها، مرددين الهتافات الغاضبة والمنددة بالاحتلال الإسرائيلي وجرائمه بحق شعبنا، والداعية إلى الوحدة الوطنية.

وسار المشيعون حاملين جثماني الشهيدين نحو مقبرتي الشهداء في الحي الشرقي في جنين، والمقبرة الجديدة في مخيم جنين.

ونعت حركة "فتح" إقليم جنين، وفصائل العمل الوطني، الشهداء الثلاثة، في حين عم الإضراب جنين ومخيمها.

MENAFN27032024000205011050ID1108027731

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث