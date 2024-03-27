جماهير جنين تشيع جثماني الشهيدين عزوقة وبني غرة

MENAFN - Palestine News Network ) جنين/PNN- شيعت جماهير شعبنا في محافظة جنين، اليوم الأربعاء، جثماني الشهيدين محمد ناصر السبتي بني غرة (19 عاما) من مخيم جنين، وأيمن يوسف حسان عزوقة (19 عاما) اللذين استُشهدا في قصف نفذته طائرات الاحتلال الإسرائيلي في المخيم فجرا، مع الشهيد حمزة حسام عرعراوي (27 عاما) الذي جرى تشييع جثمانه في نابلس.

وانطلقت مسيرة التشييع التي شارك فيها آلاف المواطنين من أمام مستشفى جنين الحكومي، حاملين جثماني الشهيدين على الأكتاف، وجابوا شوارع المدينة ومخيمها، مرددين الهتافات الغاضبة والمنددة بالاحتلال الإسرائيلي وجرائمه بحق شعبنا، والداعية إلى الوحدة الوطنية.

وسار المشيعون حاملين جثماني الشهيدين نحو مقبرتي الشهداء في الحي الشرقي في جنين، والمقبرة الجديدة في مخيم جنين.

ونعت حركة "فتح" إقليم جنين، وفصائل العمل الوطني، الشهداء الثلاثة، في حين عم الإضراب جنين ومخيمها.