لأول مرة بعد استقالته من الحكومة..ساعر يهاجم حكومة الحرب بعد القصف الصاروخي من لبنان

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- Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- هاجم رئيس حزب "الأمل الجديد"، جدعون ساعر، سير الحرب في إسرائيل صباح اليوم الأربعاء، وقال: "إن القصف العنيف هذا الصباح على كريات شمونة هو تذكير آخر بثمن الخلط في الحرب"، إسرائيل عالقة في غزة وفي لبنان فيما يتعلق بعودة المختطفين وفي الساحة الدولية" وفقًا لما جاء في موقع "واللا" العبري.
وكتب في منشور على موقع X: "هناك حاجة ماسة إلى فكرة نظام جديد للحرب، "من الضروري تقديم فكرة استسلام ونفي الجناح العسكري لحماس والجهاد الإسلامي كصورة لانتهاء التهديد والحرب وعودة المختطفين. ويجب علينا حشد أصدقائنا في المنطقة العالم يؤيد هذه الفكرة، وحتى لو رفضها العدو، فإنها ستعطي شرعية أكبر لاستمرار الحملة، بما في ذلك في رفح.
وكتب أيضًا أن "هناك حاجة إلى إدارة إنسانية خاصة لقطع المساعدات الإنسانية عن حماس، وفي الوقت نفسه خطة فعالة لتفكيك قواتها الحاكمة. كفى للمراوغة في وسط التوسع!".
ويُشار إلى أن ساعر أعلن في مؤتمر صحفي عقده قبل يومين، عن استقالته من الحكومة. وبعد الإنذار الذي قدمه لأعضاء الحكومة قبل نحو أسبوعين، والذي يقضي بتعيينه عضوا في حكومة الحرب أو الاستقالة من الحكومة، لم يتم قبوله.
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