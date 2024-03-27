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لأول مرة بعد استقالته من الحكومة..ساعر يهاجم حكومة الحرب بعد القصف الصاروخي من لبنان

3/27/2024 9:09:38 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- هاجم رئيس حزب "الأمل الجديد"، جدعون ساعر، سير الحرب في إسرائيل صباح اليوم الأربعاء، وقال: "إن القصف العنيف هذا الصباح على كريات شمونة هو تذكير آخر بثمن الخلط في الحرب"، إسرائيل عالقة في غزة وفي لبنان فيما يتعلق بعودة المختطفين وفي الساحة الدولية" وفقًا لما جاء في موقع "واللا" العبري.

وكتب في منشور على موقع X: "هناك حاجة ماسة إلى فكرة نظام جديد للحرب، "من الضروري تقديم فكرة استسلام ونفي الجناح العسكري لحماس والجهاد الإسلامي كصورة لانتهاء التهديد والحرب وعودة المختطفين. ويجب علينا حشد أصدقائنا في المنطقة العالم يؤيد هذه الفكرة، وحتى لو رفضها العدو، فإنها ستعطي شرعية أكبر لاستمرار الحملة، بما في ذلك في رفح.

وكتب أيضًا أن "هناك حاجة إلى إدارة إنسانية خاصة لقطع المساعدات الإنسانية عن حماس، وفي الوقت نفسه خطة فعالة لتفكيك قواتها الحاكمة. كفى للمراوغة في وسط التوسع!".

ويُشار إلى أن ساعر أعلن في مؤتمر صحفي عقده قبل يومين، عن استقالته من الحكومة. وبعد الإنذار الذي قدمه لأعضاء الحكومة قبل نحو أسبوعين، والذي يقضي بتعيينه عضوا في حكومة الحرب أو الاستقالة من الحكومة، لم يتم قبوله.

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