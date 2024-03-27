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المعتقل شادي سوقية من جنين يدخل عامه الـ22 في سجون الاحتلال

3/27/2024 9:09:38 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) جنين/PNN- دخل المعتقل شادي محمود محمد سوقية (41 عاماً) من مدينة جنين، اليوم الأربعاء، عامه الـ22 في سجون الاحتلال الاسرائيلي.

وقال مدير نادي الأسير في جنين للوكالة الرسمية منتصر سمور إن قوات الاحتلال المعتقل سوقية محكوم بالسجن لمدة 30 عاماً.

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