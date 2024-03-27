المعتقل شادي سوقية من جنين يدخل عامه الـ22 في سجون الاحتلال
التاريخ
3/27/2024 9:09:38 AM
(MENAFN
- Palestine News Network ) جنين/PNN- دخل المعتقل شادي محمود محمد سوقية (41 عاماً) من مدينة جنين، اليوم الأربعاء، عامه الـ22 في سجون الاحتلال الاسرائيلي.
وقال مدير نادي الأسير في جنين للوكالة الرسمية منتصر سمور إن قوات الاحتلال المعتقل سوقية محكوم بالسجن لمدة 30 عاماً.
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