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رئيس الكونغو يعزي بضحايا هجوم كروكوس

3/27/2024 9:08:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعرب رئيس جمهورية الكونغو ديني ساسو نغيسو في اتصال هاتفي مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن خالص تعازيه والتضامن مع روسيا فيما يتعلق بـ"الهجوم الإرهابي الهمجي" على قاعة "كروكوس".


وقالت الخدمة الصحفية للكرملين في بيان لها إن المكالمة التي جرت اليوم الأربعاء بمبادرة من الجانب الكونغولي، تناولت "بحث التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها عقب اجتماع الرئيسين خلال القمة الروسية الإفريقية في يوليو من العام الماضي".


وحسب البيان، فقد أشاد ساسو نغيسو، على وجه الخصوص، بالعمل الفعال الذي قام به علماء الأوبئة الروس للقضاء على تفشي الأمراض المعدية في جمهورية الكونغو.


وذكر الكرملين، أنه مع الأخذ في الاعتبار الذكرى الستين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين روسيا وجمهورية الكونغو، والتي تم إحياؤها هذا الشهر، أكد الطرفان الالتزام المتبادل بتعزيز التعاون الثنائي النشط في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والإنسانية وغيرها.
روسيا اليوم

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