Wednesday, 27 March 2024 05:18 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بأمر القضاء.. وقف إعلان 'دقوا الشماسي'

3/27/2024 9:08:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصدرت محكمة الأمور الوقتية بالمحكمة الاقتصادية المصرية مساء أمس الثلاثاء، قراراً بوقف الإعلان الذي يتضمن أغنية "دقوا الشماسي"، الذي اعتبرته أسرة العندليب الراحل عبدالحليم حافظ، تشويها لصورته.
وتضمن قرار المحكمة ندب خبير في الملكية الفكرية للاطلاع على "الفلاشة" المرفقة بالأوراق ثم الانتقال برفقة معاون التنفيذ إلى مقري الشركتين صاحبتي الإعلان للحصول على نسخة منه مع بيان إذا كان هناك تعدٍّ على حقوق الملكية الفكرية للطالبين.


ولجأت أسرة الراحل عبدالحليم حافظ إلى القضاء للحفاظ على تراثه، بعدما أثار إعلان منتجع سياحي ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية، بتضمين أغنية "دقوا الشماسي" من فيلم "أبي فوق الشجرة" في 1969.


وأكدت الشركة المسؤولة عن الإعلان حصولها على تصريح الجهات المسؤولة لإعادة استخدام لحن الأغنية في إعلان ترويجي، بصوت ملك الحسيني.

24

MENAFN27032024000208011052ID1108027726

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث