بأمر القضاء.. وقف إعلان 'دقوا الشماسي'

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أصدرت محكمة الأمور الوقتية بالمحكمة الاقتصادية المصرية مساء أمس الثلاثاء، قراراً بوقف الإعلان الذي يتضمن أغنية "دقوا الشماسي"، الذي اعتبرته أسرة العندليب الراحل عبدالحليم حافظ، تشويها لصورته.وتضمن قرار المحكمة ندب خبير في الملكية الفكرية للاطلاع على "الفلاشة" المرفقة بالأوراق ثم الانتقال برفقة معاون التنفيذ إلى مقري الشركتين صاحبتي الإعلان للحصول على نسخة منه مع بيان إذا كان هناك تعدٍّ على حقوق الملكية الفكرية للطالبين.



ولجأت أسرة الراحل عبدالحليم حافظ إلى القضاء للحفاظ على تراثه، بعدما أثار إعلان منتجع سياحي ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية، بتضمين أغنية "دقوا الشماسي" من فيلم "أبي فوق الشجرة" في 1969.



وأكدت الشركة المسؤولة عن الإعلان حصولها على تصريح الجهات المسؤولة لإعادة استخدام لحن الأغنية في إعلان ترويجي، بصوت ملك الحسيني.

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