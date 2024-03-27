مقررة الأمم المتحدة: ما نراه في غزة جرائم حرب غير مسبوقة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت مقررة الأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي إن ما نراه في غزة هو مجموعة من جرائم الحرب غير المسبوقة وما ترتكبه إسرائيل يعكس نيتها في تدمير كل شيء ما يصنف إبادة جماعية.
وبينت أنها تعرضت لهجمات وتلقت تهديدات عديدة منذ أن بدأت مهمتها في إعداد التقرير.
واضافت ان الشعب الفلسطيني عاش منذ عام 47 ممارسات تمهد للإبادة الجماعية.
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