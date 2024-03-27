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مقررة الأمم المتحدة: ما نراه في غزة جرائم حرب غير مسبوقة

3/27/2024 9:08:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قالت مقررة الأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيزي إن ما نراه في غزة هو مجموعة من جرائم الحرب غير المسبوقة وما ترتكبه إسرائيل يعكس نيتها في تدمير كل شيء ما يصنف إبادة جماعية.


وبينت أنها تعرضت لهجمات وتلقت تهديدات عديدة منذ أن بدأت مهمتها في إعداد التقرير.


واضافت ان الشعب الفلسطيني عاش منذ عام 47 ممارسات تمهد للإبادة الجماعية.


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