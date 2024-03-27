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الأردن ضمن الدول الأكثر عرضة لنقص المياه بحلول عام 2050

3/27/2024 9:08:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - صنف الأردن ضمن 25 دولة حول العالم، هي الأكثر عرضة لنقص المياه بحلول عام 2050.
وجاء التصنيف وفقا معهد الموارد العالمية (WRI) أن تعرض الأردن لنقص حاد بالمياه في 2050 جاء مرتفعا جدا، حيث أن 83% من السكان يتعرضون لإجهاد مائي مرتفع للغاية.


ووفقًا لبيانات المعهد فإن الدول الخمس الأكثر تعرضاً للإجهاد المائي هي البحرين وقبرص والكويت ولبنان وعُمان وقطر.
وأضاف أنه ويعزى الإجهاد المائي في هذه البلدان في الغالب إلى انخفاض العرض، المقترن بالطلب من الاستخدام المنزلي والزراعي والصناعي.

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