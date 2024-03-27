الأردن ضمن الدول الأكثر عرضة لنقص المياه بحلول عام 2050

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - صنف الأردن ضمن 25 دولة حول العالم، هي الأكثر عرضة لنقص المياه بحلول عام 2050.
وجاء التصنيف وفقا معهد الموارد العالمية (WRI) أن تعرض الأردن لنقص حاد بالمياه في 2050 جاء مرتفعا جدا، حيث أن 83% من السكان يتعرضون لإجهاد مائي مرتفع للغاية.
ووفقًا لبيانات المعهد فإن الدول الخمس الأكثر تعرضاً للإجهاد المائي هي البحرين وقبرص والكويت ولبنان وعُمان وقطر.
وأضاف أنه ويعزى الإجهاد المائي في هذه البلدان في الغالب إلى انخفاض العرض، المقترن بالطلب من الاستخدام المنزلي والزراعي والصناعي.
MENAFN27032024000208011052ID1108027724
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.