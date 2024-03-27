55% من الأميركيين يعارضون عملية الاحتلال بغزة

55% من الأميركيين يعارضون عملية الاحتلال بغزة
التاريخ
3/27/2024 9:08:47 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أشار استطلاع مؤسسة غالوب إلى أن 55% من الأميركيين يعارضون عملية جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، مقابل 36% فقط يؤيدونها.
وأظهر الاستطلاع تراجع تأييد الرأي العام الأميركي لعملية الجيش الإسرائيلي بغزة وتغير باتجاهاته مقارنة بنوفمبر/تشرين الثاني.
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