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55% من الأميركيين يعارضون عملية الاحتلال بغزة

3/27/2024 9:08:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أشار استطلاع مؤسسة غالوب إلى أن 55% من الأميركيين يعارضون عملية جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة، مقابل 36% فقط يؤيدونها.
وأظهر الاستطلاع تراجع تأييد الرأي العام الأميركي لعملية الجيش الإسرائيلي بغزة وتغير باتجاهاته مقارنة بنوفمبر/تشرين الثاني.













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