الاحتلال يعتقل سائقي شاحنات المساعدات في غزة

الاحتلال يعتقل سائقي شاحنات المساعدات في غزة
التاريخ
3/27/2024 9:08:47 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- أفاد مراسل الجزيرة بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 8 من سائقي شاحنات المساعدات أثناء توجههم من شمال قطاع غزة إلى معبر رفح.
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