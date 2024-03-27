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وزارة الزراعة: اتفاقية لاستكمال أتمتة خدمات تسجيل المبيدات

3/27/2024 9:08:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- رعى وزير الزراعة خالد الحنيفات، الأربعاء، اتفاقية بين وزارة الزراعة والقطاع الخاص لاستكمال أتمتة خدمات جديدة خاصة بتسجيل المبيدات بهدف الانتقال نحو الخدمات الحكومية الإلكترونية.
وتهدف الاتفاقيات إلى تطوير وتحديث وسرعة إنجاز المعاملات الخاصة بتسجيل المبيدات، استجابة لتطلعات وزارة الزراعة في تحسين جودة الخدمات وزيادة فعاليتها سعيا إلى تحسين تجربة المستخدم وتسهيل الوصول إلى المعلومات بشكل أفضل مما يخدم المصلحة العامة ويسهم في تعزيز الرضا العام،
وقال الحنيفات إن هذه الاتفاقية جاءت في إطار الحرص والتأكيد على التشاركية بين القطاعين العام والخاص وتسهيلاً على الشركات المستوردة للمبيدات والمصانع المحلية المنتجة لتلك المبيدات، مما سينعكس إيجابياً على القطاع الزراعي وخدمة المزارع الأردني.
وأضاف أنه "تأتي ضمن محاور الخطة الوطنية للزراعة المستدامة، محور التنظيم والتطوير للقطاع وخاصة في ظل الأتمته التي تتيح الفرصة إلى تقليل الوقت والجهد وتحقيق الجودة والمتابعة المطلوبة وإلى جانب جهود تطوير القطاعات المختلفة وأتمتتها".













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